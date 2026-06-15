I ne, ne morate da kuvate svaki dan niti da spremate komplikovana jela. Dovoljno je da samo tri večeri nedeljno jedete ono što ste sami pripremili i telo vrlo brzo počinje da reaguje.
Nutricionisti objašnjavaju da domaća hrana uglavnom sadrži manje soli, manje prerađenih sastojaka i više pravih namirnica koje organizmu prijaju.
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Prvo što ćete primetiti - stomak će vam biti mirniji
Mnogi ljudi već posle nekoliko dana osete razliku. Manje nadutosti, manje težine u stomaku i više energije tokom dana.
Restoranska i brza hrana često sadrže ogromne količine soli i aditiva, pa telo zadržava vodu i reaguje osećajem tromosti. Kada počnete da kuvate kod kuće, organizam se polako vraća u ravnotežu.Nije poenta u dijeti, nego u pravim namirnicama
Stručnjaci kažu da domaći obrok ne znači samo da nešto podgrejete iz konzerve ili kesice.
Pravi efekat dolazi kada u tanjiru imate:
- dobar izvor proteina;
- povrće;
- zdrave masti i,
- manje industrijske hrane.
Čak i jednostavna večera poput piletine, salate i kuvanog povrća može napraviti veliku razliku za organizam.
Vremenom stradaju i kilogrami i holesterol
Kada domaća kuhinja postane navika, menjaju se i rezultati na analizama. Nutricionisti navode da ljudi koji češće kuvaju kod kuće imaju niži pritisak, bolji holesterol i manji rizik od dijabetesa i srčanih bolesti.
Uz to, manje je grickanja, kasnih večera i nekontrolisanog unosa kalorija.
Domaća hrana smiruje i glavu
Zanimljivo je da kuvanje ne utiče samo na telo, već i na raspoloženje. Ljudi koji redovno kuvaju često imaju bolji osećaj kontrole, manje stresa i kvalitetniji san. Zajednički obroci dodatno zbližavaju porodicu, što psiholozi smatraju veoma važnim za mentalno zdravlje.Možda baš zato miris domaće supe ili ručka iz rerne mnogima i dalje predstavlja osećaj sigurnosti, topline i mira koji nijedna dostava ne može da zameni, piše K1.
Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.
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