I ne, ne morate da kuvate svaki dan niti da spremate komplikovana jela. Dovoljno je da samo tri večeri nedeljno jedete ono što ste sami pripremili i telo vrlo brzo počinje da reaguje.

Nutricionisti objašnjavaju da domaća hrana uglavnom sadrži manje soli, manje prerađenih sastojaka i više pravih namirnica koje organizmu prijaju.

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Prvo što ćete primetiti - stomak će vam biti mirniji

Mnogi ljudi već posle nekoliko dana osete razliku. Manje nadutosti, manje težine u stomaku i više energije tokom dana.

Restoranska i brza hrana često sadrže ogromne količine soli i aditiva, pa telo zadržava vodu i reaguje osećajem tromosti. Kada počnete da kuvate kod kuće, organizam se polako vraća u ravnotežu.Nije poenta u dijeti, nego u pravim namirnicama

Stručnjaci kažu da domaći obrok ne znači samo da nešto podgrejete iz konzerve ili kesice.

Pravi efekat dolazi kada u tanjiru imate:

- dobar izvor proteina;

- povrće;

- zdrave masti i,

- manje industrijske hrane.

Čak i jednostavna večera poput piletine, salate i kuvanog povrća može napraviti veliku razliku za organizam.

Vremenom stradaju i kilogrami i holesterol

Kada domaća kuhinja postane navika, menjaju se i rezultati na analizama. Nutricionisti navode da ljudi koji češće kuvaju kod kuće imaju niži pritisak, bolji holesterol i manji rizik od dijabetesa i srčanih bolesti.

Uz to, manje je grickanja, kasnih večera i nekontrolisanog unosa kalorija.

Domaća hrana smiruje i glavu

Zanimljivo je da kuvanje ne utiče samo na telo, već i na raspoloženje. Ljudi koji redovno kuvaju često imaju bolji osećaj kontrole, manje stresa i kvalitetniji san. Zajednički obroci dodatno zbližavaju porodicu, što psiholozi smatraju veoma važnim za mentalno zdravlje.Možda baš zato miris domaće supe ili ručka iz rerne mnogima i dalje predstavlja osećaj sigurnosti, topline i mira koji nijedna dostava ne može da zameni, piše K1.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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