Malo biljaka budi toliko čula kao lavanda. Njena prepoznatljiva ljubičasta boja, umirujući miris koji se širi na povetarcu i nežna tekstura čine je jednom od najomiljenijih biljaka širom sveta. Ali lavanda je mnogo više od lepog ukrasa za baštu; to je biljka sa bogatom istorijom, neverovatnom prilagodljivošću i lekovitim svojstvima koja su cenjena hiljadama godina.

Od drevnih rituala do moderne aromaterapije, ovaj skromni mediteranski žbun s pravom nosi titulu kraljice lekovitog bilja i biljke nedelje. Tragovi istorije i simbolike Istorija lavande seže najmanje 2.500 godina unazad. Stari Egipćani su koristili njeno ulje u procesu mumifikacije i kao dragoceni parfem.

Veruje se da je sama Kleopatra koristila opojni miris lavande da zavede Julija Cezara i Marka Antonija. Ime biljke potiče od latinske reči "lavare", što znači "prati", jer su Rimljani cenili njena antiseptička svojstva i intenzivno je koristili u kupatilima, za čišćenje rana i osvežavanje odeće i prostorija.

Rimske legije su nosile lavandu sa sobom na osvajanjima kako bi je koristile kao oblog za rane. Tokom srednjeg veka, lavanda se smatrala biljkom koja štiti od zlih sila i bolesti. Verovalo se da kačenje buketa lavande iznad vrata štiti domaćine od zlih duhova, a tokom velikih epidemija kuge, ljudi su nosili lavandu sa sobom ili je spaljivali kako bi se zaštitili od infekcije.

Zanimljivo je da su pljačkaši grobova iz sedamnaestog veka navodno prali ruke u lavandinom sirćetu kako bi izbegli infekciju dok su pljačkali mrtve.

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Tokom renesanse, postala je nezaobilazan sastojak u svetu parfimerije, a njena popularnost je nastavila da raste do danas, kada je postala simbol čistoće, smirenosti i prirodne lepote. Više od jedne vrste Iako većina ljudi lavandu smatra jednom biljkom, rod Lavandula zapravo obuhvata oko 45 različitih vrsta i više od 450 sorti.

Razlikuju se po izgledu, vremenu cvetanja, boji cveta i hemijskom sastavu. Iako su ljubičasti tonovi najpoznatiji, cvetovi lavande mogu biti i plavi, ružičasti, beli, pa čak i žuti. Tri vrste su, međutim, najvažnije i najčešće se gaje. Prava lavanda (Lavandula angustifolia), poznata i kao engleska lavanda, najcenjenija je zbog svog delikatnog i slatkog mirisa, piše Net.hr

Proizvodi eterično ulje najvišeg kvaliteta, koje se koristi u aromaterapiji, kozmetici i kuvanju. Njeni cvetovi su odlični za pravljenje čajeva i aranžmana od suvog cveća jer čvrsto ostaju na stabljici. Lavandula (Lavandula x intermedia) je prirodni hibrid između prave i širokolisne lavande (L. latifolia). To je robusnija i veća biljka koja proizvodi znatno veće prinose cvetova i ulja po hektaru, što je čini najčešćim izborom za komercijalnu proizvodnju.

Njeno ulje ima blago oštru aromu sa notama kamfora, ali se i dalje široko koristi u proizvodnji sapuna, deterdženata i osveživača vazduha. Španska lavanda (Lavandula stoechas), ponekad nazvana francuska lavanda, lako se prepoznaje po karakterističnim "ušima" ili laticama na vrhu cvasti, zbog čega je neki nazivaju i leptir lavandom.

Izuzetno je dekorativna, ali zbog visokog sadržaja kamfora nije pogodna za upotrebu u zatvorenom prostoru i gaji se prvenstveno kao ukrasna biljka.Gajenje u sopstvenoj bašti Lavanda je idealna biljka za početnike jer ne zahteva mnogo nege. Ključ uspeha leži u zadovoljavanju njenih osnovnih potreba.

Prva i najvažnija je sunce - lavandi je potrebno najmanje šest do osam sati direktnog sunca dnevno. Druga je drenaža. Ne podnosi "mokre noge", pa je potrebno posaditi je u dobro drenirano, siromašno i blago alkalno zemljište.

Ako je zemljište u bašti teško i glinovito, treba ga pomešati sa peskom ili sitnim šljunkom. Kada se ukoreni, lavanda je izuzetno otporna na sušu. Orezivanje je neophodno za održavanje kompaktnog, žbunastog oblika i podsticanje obilnog cvetanja.

Biljku treba orezivati jednom godišnje, poželjno krajem leta nakon cvetanja. Važno je odrezati oko trećine zelenog dela biljke, ali nikada ne seći stari, drvenasti deo jer neće puštati nove izdanke. Pravilno orezivanje će sprečiti da biljka postane retka i ružna.

Od odbijanja komaraca i moljaca do kulinarske upotrebe za aromatizaciju kolača, limunada i jela od jagnjetine, lavanda je zaista svestrana. To je most između prošlosti i sadašnjosti, biljka koja nas podseća na moć prirode i nudi nam lepotu, mir i zdravlje u svakom mirisnom cvetu.

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