Najveći pad zabeležen je kod jagoda, mladog krompira i mladog kupusa, dok su pojedine vrste voća i povrća istovremeno poskupele.

Na kvantaškoj pijaci u Leskovcu zabeležena je obimnija ponuda mladog krompira i tikvica, što je dovelo do pada njihovih cena. Jeftiniji su bili i banana, mandarina, mladi kupus, paradajz, pasulj gradištanac i mladi crni luk. Sa druge strane, rast cena evidentiran je kod pomorandže, blitve, pasulja tetovca, spanaća i zelene salate.

Slični trendovi zabeleženi su i na kvantaškoj pijaci u Beogradu, gde je nastavljen pad cene jagoda zahvaljujući boljoj ponudi. Pored jagoda, niže cene imali su i kupina, malina i mandarina. Istovremeno, skuplji su bili borovnica, grejpfrut, kruška viljamovka, limun, nar, ribizla i šljiva.

Kada je reč o povrću u glavnom gradu, veća ponuda mladog krompira i mladog kupusa uticala je na pad cena, a pojeftinili su i lubenica, cvekla, blitva, pasulj, patlidžan, praziluk i paradajz.

Nasuprot tome, potrošači su više izdvajali za brokoli, karfiol, krastavac salatar, papriku i rotkvu.

Na zelenoj pijaci Skadarlija nije bilo značajnijih promena u ponudi i tražnji, ali su zabeležene određene oscilacije u cenama.

Poskupeli su ananas, banana, grožđe, kruške, mandarine, boranija, paprika i šampinjoni, dok su niže cene imali borovnica, grejpfrut, kelj pupčar, mladi krompir, mladi kupus, mladi crni luk, čeri paradajz, spanać, tikvice i zelje.

U Loznici je takođe evidentirana solidna ponuda, a pad cene jagoda rezultat je njihove veće dostupnosti. Kod povrća, bolja ponuda mladog kupusa, krastavca salatara, zelene salate i mladog crnog luka dovela je do snižavanja cena, piše STIPS.

Ukupno gledano, sezonski faktori i dalje imaju ključni uticaj na tržište. Sa dolaskom proleća i većom ponudom domaćih proizvoda, cene pojedinih namirnica beleže pad, dok se skuplji zadržavaju oni proizvodi kojih na tržištu ima manje.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.