Prijatno popodne na travi može se brzo pretvoriti u stres čim se pojave krpelji u dvorištu. Dok se većina uzda u jaku hemiju koja kratko traje i često šteti okolini, rešenje se krije u biljkama koje većina nas već voli, a koje ovi paraziti organski ne podnose.
Ako ih strateški rasporedite oko kuće, stvorićete prirodnu barijeru koju ove napasti izbegavaju u širokom luku.
Uz ove tri biljke, vaše dvorište će ponovo postati sigurna zona, a krpelji će bežati glavom bez obzira.
Zašto ih ovi mirisi izluđuju?
Krpelji se orijentišu pomoću mirisa i vlage. Kada naiđu na jaka eterična ulja, gube trag i jednostavno menjaju pravac. Zato je prirodna zaštita od krpelja mnogo efikasnija nego što ljudi misle.
Nije čarolija, nego hemija mirisa.
Lavanda: Kraljica protiv krpelja u dvorištu
Lavanda izgleda romantično, ali za krpelje je čisti otrov za nos. Linalol, sastojak koji daje onaj prepoznatljiv miris, deluje kao prirodni repelent. Posadite je u busenovima duž ograde i oko mesta gde sedite.
Voli sunce i suvo zemljište, ne traži zalivanje svaki dan
Cveta od juna do septembra, baš kada su krpelji najaktivniji
Uz krpelje, tera i komarce i mušice
Privlači pčele, što je odličan bonus za baštu.
Ruzmarin: Miris koji ih proteruje sa vašeg praga
Ruzmarin je biljka koju krpelji izbegavaju u širokom luku. Njegova ulja toliko nadražuju njihove receptore da bukvalno menjaju rutu. Posadite ga u saksiji kraj ulaznih vrata i pored mesta gde se psi i deca igraju.
Trik koji menja sve: povremeno protrljajte grančicu ruzmarina prstima. Time oslobađate dodatnu količinu eteričnog ulja u vazduh i pojačavate efekat tri do četiri puta. Isto važi i za lavandu i nanu.
Nana i mačja metvica protiv krpelja
Nana je nezgodna jer se širi kao požar, pa je najbolje držati u velikoj saksiji ili ograđenom delu bašte. Mačja metvica, njen rođak, sadrži nepetalakton, materiju koju krpelji ne mogu da smisle. Istraživanja pokazuju da deluje jače od nekih komercijalnih repelenata.
- Sadite je u polusenci, podnosi i jače sunce
- Berite listove redovno da biste podstakli rast
- Sušene grančice stavite u kese i okačite po terasi
Gde tačno posaditi biljke da krpelji ne prilaze
Najveću grešku ljudi prave kada biljke saksijama poređaju samo na terasi. Krpelji ulaze sa ivica travnjaka, iz visoke trave i šiblja.
Zato napravite mirisni pojas po obodu dvorišta.
- Duž ograde, na svakih dva do tri metra
- Oko mesta za sedenje i dečjeg igrališta
- Pored kućice za psa i staze do ulaza
- Kraj klupe ispod drveta, gde krpelji najčešće padaju sa lišća
Sitnice koje pojačavaju efekat
Krpelji u dvorištu nestaju brže ako pored biljaka redovno kosite travu i sklanjate suvo lišće, piše "Krstarica".
Kombinacija niske trave i jakih mirisa je nešto što oni jednostavno ne mogu da podnesu. Bez vlage i senke nemaju gde da se sakriju.
Krpelji ne podnose miris tri biljke - ako ih imate u dvorištu mirni ste
Rešite se krpelja u bašti bez jake hemije. Ove tri biljke svojim mirisom teraju parazite iz trave i pružaju prirodnu zaštitu celo leto.
Prijatno popodne na travi može se brzo pretvoriti u stres čim se pojave krpelji u dvorištu. Dok se većina uzda u jaku hemiju koja kratko traje i često šteti okolini, rešenje se krije u biljkama koje većina nas već voli, a koje ovi paraziti organski ne podnose.
