Prijatno popodne na travi može se brzo pretvoriti u stres čim se pojave krpelji u dvorištu. Dok se većina uzda u jaku hemiju koja kratko traje i često šteti okolini, rešenje se krije u biljkama koje većina nas već voli, a koje ovi paraziti organski ne podnose.



Ako ih strateški rasporedite oko kuće, stvorićete prirodnu barijeru koju ove napasti izbegavaju u širokom luku.



Uz ove tri biljke, vaše dvorište će ponovo postati sigurna zona, a krpelji će bežati glavom bez obzira.



Zašto ih ovi mirisi izluđuju?



Krpelji se orijentišu pomoću mirisa i vlage. Kada naiđu na jaka eterična ulja, gube trag i jednostavno menjaju pravac. Zato je prirodna zaštita od krpelja mnogo efikasnija nego što ljudi misle.



Nije čarolija, nego hemija mirisa.



Lavanda: Kraljica protiv krpelja u dvorištu



Lavanda izgleda romantično, ali za krpelje je čisti otrov za nos. Linalol, sastojak koji daje onaj prepoznatljiv miris, deluje kao prirodni repelent. Posadite je u busenovima duž ograde i oko mesta gde sedite.



Voli sunce i suvo zemljište, ne traži zalivanje svaki dan



Cveta od juna do septembra, baš kada su krpelji najaktivniji



Uz krpelje, tera i komarce i mušice



Privlači pčele, što je odličan bonus za baštu.



Ruzmarin: Miris koji ih proteruje sa vašeg praga



Ruzmarin je biljka koju krpelji izbegavaju u širokom luku. Njegova ulja toliko nadražuju njihove receptore da bukvalno menjaju rutu. Posadite ga u saksiji kraj ulaznih vrata i pored mesta gde se psi i deca igraju.



Trik koji menja sve: povremeno protrljajte grančicu ruzmarina prstima. Time oslobađate dodatnu količinu eteričnog ulja u vazduh i pojačavate efekat tri do četiri puta. Isto važi i za lavandu i nanu.



Nana i mačja metvica protiv krpelja



Nana je nezgodna jer se širi kao požar, pa je najbolje držati u velikoj saksiji ili ograđenom delu bašte. Mačja metvica, njen rođak, sadrži nepetalakton, materiju koju krpelji ne mogu da smisle. Istraživanja pokazuju da deluje jače od nekih komercijalnih repelenata.



- Sadite je u polusenci, podnosi i jače sunce



- Berite listove redovno da biste podstakli rast



- Sušene grančice stavite u kese i okačite po terasi



Gde tačno posaditi biljke da krpelji ne prilaze



Najveću grešku ljudi prave kada biljke saksijama poređaju samo na terasi. Krpelji ulaze sa ivica travnjaka, iz visoke trave i šiblja.



Zato napravite mirisni pojas po obodu dvorišta.



- Duž ograde, na svakih dva do tri metra



- Oko mesta za sedenje i dečjeg igrališta



- Pored kućice za psa i staze do ulaza



- Kraj klupe ispod drveta, gde krpelji najčešće padaju sa lišća



Sitnice koje pojačavaju efekat



Krpelji u dvorištu nestaju brže ako pored biljaka redovno kosite travu i sklanjate suvo lišće, piše "Krstarica".



Kombinacija niske trave i jakih mirisa je nešto što oni jednostavno ne mogu da podnesu. Bez vlage i senke nemaju gde da se sakriju.



