Retko ko će se pohvaliti kupovnim smrznutim brokolijem ili lukom. Ali postoji jedna namirnica koja uvek ima rezervisano mesto u zamrzivaču svakog šefa kuhinje: grašak.
Zašto? Zato što je, za razliku od drugog povrća, smrznuti grašak fantastičnog kvaliteta! Međutim, ako ga i dalje kuvate na klasičan način, u šerpi punoj ključale vode - pravite veliku grešku. Rezultat često bude kašast, vodenast i dosadan prilog, piše Ona.rs.
Vreme je za kulinarski preokret. Uz ovaj genijalan trik, grašak se priprema direktno iz zamrzivača, kuva se na pari u sopstvenim sokovima i dinsta u aromatičnom puteru sa belim lukom. Rezultat? Savršeno hrskava, slatka zrna i prilog zbog kojeg ćete postati poznati među prijateljima.
Sastojci: Jednostavnost na prvom mestu
Za ovaj magični prilog koji ide uz apsolutno sve (meso, ribu, rižoto ili pire krompir), potrebni su vam bazični sastojci koje verovatno već imate kod kuće:
Smrznuti grašak (oko 400g): Kuvajte ga direktno iz zamrzivača, nema potrebe za odmrzavanjem! Možete koristiti običan ili mladi grašak koji je nešto slađi i ima nežniju kožicu.
Puter: Daje onaj divan, bogat i svilenkast ukus. (Ako postite ili ste vegan, ekstra devičansko maslinovo ulje je odlična zamena).
Svež beli luk: Ključna stvar! Izbegavajte onaj beli luk iz teglice ili u prahu - potreban vam je svež, sitno seckan luk kako bi pustio prave arome tokom dinstanja.
So i biber: Grašak prirodno voli začine, zato ne štedite na prstohvatu soli i sveže mlevenom biberu.
Korak po korak: Kako se izvodi ovaj kulinarski trik?
Tajna je u tome što koristimo minimalnu količinu tečnosti. Voda stvara paru koja brzo skuva grašak, a zatim potpuno ispari, ostavljajući grašak savršeno obložen aromatičnim puterom.
Propržite beli luk: Otopite puter u tiganju na srednjoj temperaturi. Dodajte sitno seckani beli luk i dinstajte ga svega 30 sekundi, tek dok ne zamiriše i postane blago zlatan. Pazite da ne izgori!
Ubacite grašak i "tajni sastojak": Direktno u tiganj sipajte smrznuti grašak, posolite i pobiberite. Sada dodajte samo jednu kašiku vode. Ta jedna kašika će u kombinaciji sa toplotom stvoriti savršenu parnu kupku.
Kratko kuvanje: Poklopite tiganj i kuvajte oko 5 minuta, povremeno mešajući. Pošto je smrznuti grašak već fabrički termički obrađen (blanširan) pre zamrzavanja, potrebno mu je samo par minuta da se zagreje i upije ukuse. Voda će ispariti, a na zrnima će ostati samo sjajni, mirisni puter.
Poslužite: Prebacite u činiju i gledajte kako nestaje brzinom svetlosti.
Želite da impresionirate goste? Nadogradite recept
Ovaj grašak je savršen sam po sebi, ali ako želite da ga podignete na nivo vrhunskih restorana, pred kraj kuvanja dodajte jedan od ovih dodataka:
Sveža menta (nana): Sitno seckana menta i grašak su apsolutni klasik svetske kuhinje. Svežina koju nana daje je neverovatna.
Malo limuna: Narendajte malo limunove korice ili iscedite par kapi soka na samom kraju za dozu citrusne svežine.
Parmezan: Bogato narendajte svež parmezan preko toplog graška - pretvoriće se u kremasti, slasni spektakl.
Prezle: Pospite grašak sa malo prepečenih hlebnih mrvica ili prženim crnim lukom za savršen kontrast tekstura.
Sledeći put kada budete u žurbi, preskočite komplikovane priloge. Izvadite kesu graška, zagrejte tiganj i uživajte u jelu koje je gotovo za manje od 10 minuta!
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