Retko ko će se pohvaliti kupovnim smrznutim brokolijem ili lukom. Ali postoji jedna namirnica koja uvek ima rezervisano mesto u zamrzivaču svakog šefa kuhinje: grašak.

Zašto? Zato što je, za razliku od drugog povrća, smrznuti grašak fantastičnog kvaliteta! Međutim, ako ga i dalje kuvate na klasičan način, u šerpi punoj ključale vode - pravite veliku grešku. Rezultat često bude kašast, vodenast i dosadan prilog, piše Ona.rs.

Vreme je za kulinarski preokret. Uz ovaj genijalan trik, grašak se priprema direktno iz zamrzivača, kuva se na pari u sopstvenim sokovima i dinsta u aromatičnom puteru sa belim lukom. Rezultat? Savršeno hrskava, slatka zrna i prilog zbog kojeg ćete postati poznati među prijateljima.