Stručnjaci ističu da ishrana bogata proteinima može značajno pomoći u ovom periodu. Proteini duže drže sitost, ali i zahtevaju više energije za varenje, što blago ubrzava metabolizam. Osim toga, obezbeđuju aminokiseline važne za očuvanje mišića, a upravo mišići troše više kalorija nego masno tkivo.



Zato nutricionisti preporučuju da se u svakodnevni jelovnik uključe sledeće tri namirnice:



Pileća prsa



Pileće belo meso važi za jedan od najboljih izvora proteina. Sadrži malo masti i kalorija, a obiluje esencijalnim aminokiselinama koje pomažu u izgradnji i očuvanju mišića.



Posebno se izdvaja leucin, aminokiselina koja pokreće proces rasta mišićnog tkiva. U 100 grama pilećih prsa nalazi se oko 30 grama proteina, što ga čini idealnim izborom za sve koji žele da ostanu u formi i ubrzaju metabolizam.



Losos



Masna riba poput lososa prava je nutritivna bomba. Pored kvalitetnih proteina, bogata je omega-3 masnim kiselinama koje doprinose zdravlju metabolizma i smanjenju upalnih procesa u organizmu.



Održavanje mišićne mase postaje ključno s godinama, a losos u tome ima važnu ulogu. Redovna konzumacija može pomoći da telo efikasnije troši energiju, čak i u mirovanju.



Grčki jogurt, skyr ili mladi sir



Nemasan mlečni program predstavlja odličan izvor proteina i kalcijuma. Ove namirnice sadrže kazein, protein koji se sporo vari i produžava osećaj sitosti.



Grčki jogurt je posebno praktičan za međuobroke, jer u jednoj porciji može imati i do 20 grama proteina. Osim što pomaže u očuvanju mišića, doprinosi i zdravlju kostiju i pravilnom radu metabolizma.



Zašto su ove namirnice važne?



Posle 40. godine, fokus ne bi trebalo da bude samo na mršavljenju, već i na očuvanju mišićne mase i energije. Upravo kombinacija proteina, zdravih masti i ključnih nutrijenata može napraviti veliku razliku, piše Index.hr.



Uvođenjem ovih namirnica u svakodnevnu ishranu, moguće je lakše održati formu, imati više energije i podržati telo u svim promenama koje dolaze s godinama.



