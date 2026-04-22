Kasnije je postao jedan od najznačajnijih jugoslovenskih političara i državnika, poznat kao dugogodišnji predsednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, vrhovni komandant partizanskih snaga u Drugom svetskom ratu i jedan od osnivača Pokreta nesvrstanih. Pre Prvog svetskog rata, Tito je izučio bravarski zanat i radio kao metalski radnik u raznim delovima Austrougarske, a aktivno je bio uključen u radničke i socijalističke pokrete, pridruživši se Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske i Slavonije i Sindikatu metalskih radnika.

Uprkos skromnom poreklu, njegov način života bio je kombinacija ogromnog luksuza i političke moći: luksuzne rezidencije u prestonicama jugoslovenskih republika, privatna oaza na Brionima, čuvena jahta Galeb, luksuzni vozovi, flota automobila i aviona - sve su to bile stvari u kojima je maršal uživao.

Ključno je to što ništa od toga nije bilo njegovo lično bogatstvo. Bila je to državna imovina, koju je kao vođa koristio bez ograničenja. I nije štedeo novac u ispunjavanju svojih želja i potreba. Uprkos ograničenjima privatne imovine, u socijalističkom sistemu je bilo nekoliko izuzetaka, pojedinaca koji su se uzdizali iznad državnog standarda.

Najpoznatiji primer je slučaj vlasnika restorana u Skoplju koji je prijavio neverovatnih 171 milion dinara prihoda u poreskoj 1988. godini, što bi danas bilo skoro 30 miliona evra, prenosi Dnevno.hr

Postao je nezvanični rekorder, najbogatiji privatni građanin u SFRJ - i to bez luksuza politike. Njegovo ime nikada nije otkriveno, ali je postao simbol onoga što je navodno bilo nemoguće: basnoslovni uspeh u sistemu koji ni na koji način nije bio povoljan privatnom kapitalu, piše Metropoliten.

Pored njega, brojne zanatlije, muzičari, pa čak i profesori ostvarivali su visoke prihode, često zarađujući više od direktora državnih preduzeća. Međutim, kada govorimo o bogatstvu u širem smislu, o pristupu, privilegijama i uticaju - Tito ostaje figura bez konkurencije.

Njegovo "bogatstvo" nije se beležilo u ličnim bilansima stanja, već u mogućnosti da ima sve na dohvat ruke: od prestižnih limuzina do čitavih ostrva.

