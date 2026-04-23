Nestalo vam putera, a ipak ne očajavajte. Postoji niz sastojaka koje verovatno već imate pri ruci, a koji mogu biti odlične zamene. U nastavku smo sastavili listu najčešćih zamena za puter kako biste mogli da počnete sa svojim omiljenim jelima.



Međutim, imajte na umu da su neke zamene bolje prilagođene određenim receptima od drugih, a samo neke od njih ne sadrže mlečne proizvode, piše Taste of Home.



Margarin – najčešća i jeftinija zamena



Margarin je verovatno najčešća (i jeftinija) zamena za puter u kolačima, kolačićima i skoro svim drugim pecivima. Glavna razlika između putera i margarina je u tome što se margarin prvenstveno pravi od ulja i vode, što ga čini opcijom bez mlečnih proizvoda.



Iako dodaje ukus putera, ukus možda nije toliko bogat kao kod pravog putera. Koristite ga u istom odnosu u kojem recept zahteva puter. Zbog većeg sadržaja vode, deserti mogu ispadati malo mekši, ali s druge strane, margarin pomaže kolačićima da bolje drže oblik. Ako vam je izgled kolačića važan, imajte ovu alternativu na umu.



Biljna mast – dobra u pečenju



Kao i margarin, biljna mast je dobra zamena za puter u pečenju. Možete je koristiti u odnosu 1:1 za većinu recepata. Međutim, biljna mast nema ukus ni vodu, pa je dobra ideja koristiti verziju sa ukusom putera i dodati malo više vode u recept ako je potrebno. Nedostatak vode je odgovoran za izuzetno prhko i meko pecivo.



Biljno i maslinovo ulje – najbolje za mafine i hlebove



Iako vam je možda ponestalo putera, verovatno imate bočicu ulja u ostavi. Pošto ulje ne može biti kremasto kao puter, najbolje funkcioniše u mafinima i brzim hlebovima, ali se može koristiti i u kolačima. Pošto ulja ne sadrže vodu, trebalo bi da ih koristite u nešto manjim količinama. Biljno ulje neće značajno promeniti ukus, dok će maslinovo ulje dati vašim jelima zemljaniji ukus.



Kokosovo ulje – odlična zamena



Kada vam ponestane putera, zamenite ga kokosovim uljem u jednakim količinama u skoro svakom receptu. To je odlična zamena na bazi biljaka za kolače, braunije, brze hlebove i mafine. Važno je napomenuti da je ovo jedna od retkih zamena koja će vaše kolačiće održati hrskavim. Ako ne želite ukus kokosa, koristite rafinisano kokosovo ulje, koje ima neutralniji ukus.



Grčki jogurt – za kolače i kolačiće



Punomasni jogurt daje desertima bogatiji ukus. Pokušajte da zamenite jednaku količinu grčkog jogurta puterom u kolačima i kolačićima za ekstra mekane poslastice. U zavisnosti od vrste jogurta, deserti mogu dobiti blago kiselkastu notu.



Banane – za gušće kolače



Zadovoljite svoju želju za slatkišima pasiranim bananama. Vaši kolači će biti malo gušći i, naravno, imaće blagi ukus banane, ali ovo je pametna i zdrava opcija kada vam ponestane putera. Pasirane banane takođe dobro funkcionišu kao zamena za puter u kolačima, mafinima i brzim hlebovima. Generalno, jedna banana može zameniti količinu jedne papiriće putera, piše Krstarica.



Puter od orašastih plodova – prirodna zamena za puter



Puter od orašastih plodova ima visok sadržaj masti, tako da je prirodna zamena za puter u odnosu 1:1, bez obzira da li izaberete puter od kikirikija, badema ili indijskog oraha. Koristite kremaste verzije koje ne odvajaju ulje, jer to može uticati na teksturu vaših deserta.



Takođe, većina ovih putera ima prilično jak ukus, pa imajte to na umu prilikom izbora i, naravno, izbegavajte ovu alternativu ako neko ima alergiju na orašaste plodove.



