Gde za Prvi maj bez gužve - skrivena mesta u Srbiji koja oduzimaju dah

Donosimo vam listu prirodnih bisera Srbije koje vredi posetiti ovog proleća.
Bukulja i Garaško jezero – prirodni dragulj Šumadije
Planina Bukulja, iznad Aranđelovca, idealna je za šetnje i porodične izlete. Blagi tereni pogodni su za sve generacije, dok vidikovac na vrhu pruža spektakularan pogled na Šumadiju.
U njenom podnožju nalazi se Garaško jezero, savršeno mesto za piknik, odmor i beg u tišinu prirode.
Krupajsko vrelo – tirkizni raj Srbije
Krupajsko vrelo kod Despotovca jedno je od najlepših prirodnih fenomena u Srbiji. Njegova tirkizna voda i netaknuta priroda čine ga savršenim za fotografisanje, šetnju ili jednodnevni izlet.
Jastrebac – divlja priroda bez gužve
Planina Jastrebac, između Niša i Kruševca, prava je oaza za ljubitelje prirode. Šume, staze i skriveni izvori nude autentičan doživljaj i priliku za potpuni beg od svakodnevice.
Bešenovačko jezero – skriveno blago Fruške gore
Ovo jezero, poznato i kao Beli kamen, nalazi se na Fruškoj gori i izgleda kao egzotična destinacija. Prozirna voda i bele stene čine ga jednim od najlepših mesta za opuštanje u prirodi.
Golija – priroda bez kompromisa
Planina Golija nudi mir, netaknutu prirodu i potpuni reset od gradske gužve. Prostrane šume, planinski vazduh i bogatstvo biljnih vrsta čine je idealnom destinacijom za odmor.
Vodopad Tupavica – spektakl u proleće
Na Staroj planini nalazi se vodopad Tupavica, koji je najlepši upravo u proleće. Lagana staza vodi do ovog prirodnog čuda, idealnog za izlet i piknik.
Pešter – srpski Tibet
Pešterska visoravan, poznata kao „srpski Tibet“, nudi jedinstven doživljaj prirode. Prostranstva, čist vazduh i potpuni mir čine je savršenim izborom za sve koji žele da pobegnu od gužve.
Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.