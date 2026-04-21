Tema dana

Gde za Prvi maj bez gužve - skrivena mesta u Srbiji koja oduzimaju dah

Ako ovog Prvog maja želite da izbegnete gužvu i pronađete mir u prirodi, Srbija nudi brojne manje poznate destinacije koje oduzimaju dah. Umesto popularnih i prepunih izletišta, sve više ljudi bira skrivena mesta gde mogu da se opuste daleko od gradske buke.

Autor:  Nina Stojanović
21.04.2026.10:45
0
Zaboravljena hrana može sniziti holesterol, a lako se priprema
Foto: Pixel-Shot/Shutterstock
 Zaboravljena hrana može sniziti holesterol, a lako se priprema
Prethodna vest
Ne treba zemlja, nema korova - novi način uzgoja biljaka zaludeo je internet (VIDEO)
Foto: Azaddin Evliyaogullari / Shutterstock.com
 Ne treba zemlja, nema korova - novi način uzgoja biljaka zaludeo je internet (VIDEO)
Sledeća vest

Donosimo vam listu prirodnih bisera Srbije koje vredi posetiti ovog proleća.

Bukulja i Garaško jezero – prirodni dragulj Šumadije

Planina Bukulja, iznad Aranđelovca, idealna je za šetnje i porodične izlete. Blagi tereni pogodni su za sve generacije, dok vidikovac na vrhu pruža spektakularan pogled na Šumadiju.

U njenom podnožju nalazi se Garaško jezero, savršeno mesto za piknik, odmor i beg u tišinu prirode.

Krupajsko vrelo – tirkizni raj Srbije

Krupajsko vrelo kod Despotovca jedno je od najlepših prirodnih fenomena u Srbiji. Njegova tirkizna voda i netaknuta priroda čine ga savršenim za fotografisanje, šetnju ili jednodnevni izlet.

Jastrebac – divlja priroda bez gužve

Planina Jastrebac, između Niša i Kruševca, prava je oaza za ljubitelje prirode. Šume, staze i skriveni izvori nude autentičan doživljaj i priliku za potpuni beg od svakodnevice.

Bešenovačko jezero – skriveno blago Fruške gore

Ovo jezero, poznato i kao Beli kamen, nalazi se na Fruškoj gori i izgleda kao egzotična destinacija. Prozirna voda i bele stene čine ga jednim od najlepših mesta za opuštanje u prirodi.

Golija – priroda bez kompromisa

Planina Golija nudi mir, netaknutu prirodu i potpuni reset od gradske gužve. Prostrane šume, planinski vazduh i bogatstvo biljnih vrsta čine je idealnom destinacijom za odmor.

Vodopad Tupavica – spektakl u proleće

Na Staroj planini nalazi se vodopad Tupavica, koji je najlepši upravo u proleće. Lagana staza vodi do ovog prirodnog čuda, idealnog za izlet i piknik.

Pešter – srpski Tibet

Pešterska visoravan, poznata kao „srpski Tibet“, nudi jedinstven doživljaj prirode. Prostranstva, čist vazduh i potpuni mir čine je savršenim izborom za sve koji žele da pobegnu od gužve.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 
prvi maj odmor praznik rada

Povezane vesti

11:11 | 0
Tema dana

Vidi sve vesti

Ispovesti

Vidi sve vesti

Moj hobi

Vidi sve vesti

Moja penzija

Vidi sve vesti

Kuća i porodica

Vidi sve vesti

Cene i kupovina

Vidi sve vesti

Zdravlje

Vidi sve vesti

Vremenska prognoza

Najnovije

Najčitanije

Vidi sve

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 99,51 99,81 100,11
CAD CAD 72,65 72,87 73,09
AUD AUD 71,2 71,42 71,63
GBP GBP 134,32 134,72 135,12
CHF CHF 127,11 127,49 127,87

Ostale vesti

