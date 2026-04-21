Gde za Prvi maj bez gužve - skrivena mesta u Srbiji koja oduzimaju dah

Donosimo vam listu prirodnih bisera Srbije koje vredi posetiti ovog proleća.

Bukulja i Garaško jezero – prirodni dragulj Šumadije

Planina Bukulja, iznad Aranđelovca, idealna je za šetnje i porodične izlete. Blagi tereni pogodni su za sve generacije, dok vidikovac na vrhu pruža spektakularan pogled na Šumadiju.

U njenom podnožju nalazi se Garaško jezero, savršeno mesto za piknik, odmor i beg u tišinu prirode.

Krupajsko vrelo – tirkizni raj Srbije

Krupajsko vrelo kod Despotovca jedno je od najlepših prirodnih fenomena u Srbiji. Njegova tirkizna voda i netaknuta priroda čine ga savršenim za fotografisanje, šetnju ili jednodnevni izlet.

Jastrebac – divlja priroda bez gužve

Planina Jastrebac, između Niša i Kruševca, prava je oaza za ljubitelje prirode. Šume, staze i skriveni izvori nude autentičan doživljaj i priliku za potpuni beg od svakodnevice.

Bešenovačko jezero – skriveno blago Fruške gore

Ovo jezero, poznato i kao Beli kamen, nalazi se na Fruškoj gori i izgleda kao egzotična destinacija. Prozirna voda i bele stene čine ga jednim od najlepših mesta za opuštanje u prirodi.

Golija – priroda bez kompromisa

Planina Golija nudi mir, netaknutu prirodu i potpuni reset od gradske gužve. Prostrane šume, planinski vazduh i bogatstvo biljnih vrsta čine je idealnom destinacijom za odmor.

Vodopad Tupavica – spektakl u proleće

Na Staroj planini nalazi se vodopad Tupavica, koji je najlepši upravo u proleće. Lagana staza vodi do ovog prirodnog čuda, idealnog za izlet i piknik.

Pešter – srpski Tibet

Pešterska visoravan, poznata kao „srpski Tibet“, nudi jedinstven doživljaj prirode. Prostranstva, čist vazduh i potpuni mir čine je savršenim izborom za sve koji žele da pobegnu od gužve.

