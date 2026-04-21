Ljudi koji pokušavaju da smanje nivo holesterola verovatno su čuli koliko je važno dodati više vlakana u svoju ishranu.

Međutim, stručnjaci ukazuju na često zanemarenu namirnicu koja može da obezbedi potrebnu dozu vlakana u prvom obroku u danu.

Nutricionistkinja Sara Fankur objasnila je zašto ljudi treba da dodaju ječam u svoj doručak.

Prema njenim rečima, ječam je odličan izvor beta-glukanskih vlakana, koja mogu pomoći u smanjenju LDL (lošeg) holesterola i podržati zdravlje srca.

Takođe je prirodno bogat vlaknima, što pomaže varenju i duže vas drži sitima. Zaboravljena žitarica kao idealan doručak Iako se ječam najčešće povezuje sa supama i čorbama, može biti iznenađujuće dobar dodatak doručku, veoma sličan ovsenoj kaši.

Sofi Nahmad, glavna urednica recepata na Goustu, ističe da kuvani ječam ima prirodno kremastu teksturu i blago orašast ukus.

"Veoma je lako napraviti ga i savršeno funkcioniše za doručak sa voćem, jogurtom i orasima", rekao je Nahmad.

Ječam se može uključiti u doručak kao kaša ili kao dodatak popularnim "ovsenim pahuljicama preko noći", iako možda nije pogodan za osobe sa netolerancijom na gluten.

Kako beta-glukan utiče na holesterol?

Beta-glukan je vrsta rastvorljivih vlakana koja usporavaju varenje. Ovo osigurava da telo pravilno obrađuje sve hranljive materije, a istovremeno pomaže u stabilizaciji šećera u krvi i snižavanju holesterola smanjenjem količine i brzine kojom ga telo apsorbuje, piše Miror.

"Ječam je jedan od najbogatijih prirodnih izvora beta-glukana, istih rastvorljivih vlakana koja snižavaju holesterol, a nalaze se u ovsu. Ova vrsta vlakana formira supstancu sličnu gelu u crevima koja pomaže u smanjenju količine holesterola apsorbovanog u krvotok. To je jednostavan sastojak koji može napraviti veliku razliku ako ga redovno uključujete u ishranu", rekao je Fankur.

Većina zdravstvenih stručnjaka preporučuje unos oko tri grama beta-glukana dnevno. To se može postići jedući hranu poput ječma, ovsa, pečuraka i nekih vrsta morskih algi.

Širi pristup zdravlju srca

Fankur preporučuje dnevni unos rastvorljivih vlakana ljudima koji pokušavaju da smanje nivo holesterola.

"Uključivanje više rastvorljivih vlakana u obroke je odlična polazna tačka. Ako jedete više vlakana, trebalo bi da pijete i više vode. Hrana poput ječma, ovsa, pasulja, sočiva, orašastih plodova i semenki može pomoći u održavanju zdravog nivoa holesterola", objasnio je on.

Takođe je važno kombinovati ovu hranu sa dosta voća, povrća i zdravih masti, poput onih iz maslinovog ulja ili avokada, što dodatno podržava opšte zdravlje srca. Na kraju krajeva, promene u ishrani ne moraju biti drastične.

Dodavanje jednostavne, ali hranljive hrane poput ječma u vašu jutarnju rutinu može biti mali korak sa velikim pozitivnim uticajem na zdravlje vašeg srca i krvnih sudova.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

