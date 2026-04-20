Postoji jednostavan, kućni način koji može pomoći da se uklone manje blokade i neprijatni mirisi iz odvoda. Za ovaj postupak potrebna su četiri osnovna sastojka koja većina ljudi ima u kuhinji: kašičica deterdženta za sudove, dve kašike soli i malo sirćeta ali i soda bikarbona.



Kako ide postupak?



Najpre se u čaši pomešaju deterdžent, so i sirće dok se ne dobije ujednačena tečnost. U međuvremenu, odvod u lavabou ili sudoperi pospite sodom bikarbonom. Posle toga, pripremljena mešavina se polako sipa preko sode bikarbone direktno u odvod. Ova kombinacija sastojaka stvara reakciju koja može pomoći u razgradnji masnoća i naslaga koje uzrokuju zapušenje.



Ostavite da deluje nekoliko minuta, a zatim isperite toplom vodom, piše Telegraf.



Ovaj jednostavan trik može biti efikasan kao brzo rešenje za manje probleme sa odvodom i odličan je način da održavate sudoperu čistom bez upotrebe agresivnih hemikalija.



