Neke vrste brzo uvenu u takvim uslovima, gube boju ili zahtevaju mnogo više nege nego što se na prvi pogled čini. Stoga se isplati birati one koje vole sunce i bolje podnose toplije dane, posebno ako je balkon izložen veći deo dana.

Među njima su cvetnice i aromatične biljke, tako da lako možete stvoriti kutak koji je i lep i praktičan.

Pelargonijum Pelargonijum je jedan od najsigurnijih izbora za sunčane balkone. Dobro podnosi toplotu, obilno cveta i nije previše zahtevna, pod uslovom da ima dovoljno svetlosti i redovnog zalivanja.

Dolazi u raznim bojama, od bele i ružičaste do crvene, tako da se lako uklapa u bilo koji stil uređenja balkona.

Posebno je vole oni koji žele dugotrajno i pouzdano cvetanje.

Surfinija je poznata po svojim raskošnim cvetovima koji lepo padaju iz visećih saksija i žardinjera. Voli sunce i može veoma obilno cvetati na takvom položaju, ali zahteva redovniju vlagu nego neke otpornije vrste. Ako joj se obezbedi dovoljno vode i povremeno prihranjivanje, može pretvoriti sunčani balkon u pravi cvetni vodopad.

Lavanda je odličan izbor za sve koji žele biljku koja dobro podnosi sunce, a istovremeno lepo izgleda i miriše. Pored toga što voli topla i svetla mesta, ne smeta joj ni blago suva podloga, što je čini praktičnom za balkone koji se brzo zagrevaju. Njena srebrnasta boja i ljubičasti cvetovi donose mediteransku atmosferu, a mnogi je vole i jer privlači pčele i leptire.

Ruzmarin je još jedna biljka koja se odlično snalazi na sunčanom balkonu. Pored toga što je otporan na toplotu i jako sunce, koristan je i u kuhinji, kombinujući dekorativne i praktične funkcije.

Potrebno mu je propusno zemljište i ne voli prekomerno zalivanje, zbog čega je dobar izbor za one koji ne žele biljku koja je previše zahtevna.

Lokvanj je veoma zahvalna cvetnica za sunčane balkone, posebno ako želite biljku koja dugo cveta i donosi puno boja. Dobro podnosi toplije prolećne dane, a uz redovnu negu može ostati lep tokom celog leta. Njegovi manji, ali brojni cvetovi čine ga odličnim izborom za sanduke i kontejnere duž ograde balkona.

Sunčan balkon zahteva pametne izbore Prilikom izbora biljaka za sunčan balkon, važno je pratiti koliko svetlosti i toplote su zapravo izložene tokom dana, piše tportal.

Čak će i one vrste koje vole sunce lakše napredovati ako imaju dobru drenažu, redovno uklanjanje uvelog cveća i zalivanje prilagođeno temperaturama.

Sa geranijumima, surfinijama, lavandom, ruzmarinom i lokvanjima, čak i sunčan balkon može izgledati bujno, uredno i puno života u proleće bez mnogo truda.

