Praznik rada je tradicionalno dan za opuštanje i druženje u prirodi, a miris roštilja je neizbežan deo te atmosfere.

Međutim, svakog domaćina muči isto večno pitanje: koliko hrane pripremiti?

Strah da će gosti ostati gladni često dovodi do prejedanja, dok premalo može pokvariti raspoloženje. Da biste izbegli oba scenarija i postali majstor planiranja, donosimo vam detaljan vodič za standarde mesa i priloge za roštilj i pečenje, sa preporukama za najbolje rezove koji će oduševiti vaše goste.

Zlatno pravilo roštilja: Kako izračunati količinu mesa?

Pre nego što krenete u mesaru, ključno je znati osnovno pravilo. Za prosečnu odraslu osobu planirajte između 300 i 400 grama sirovog mesa. Ova količina može na prvi pogled izgledati velika, ali je važno uzeti u obzir da meso gubi značajan deo svoje mase tokom kuvanja, otprilike 30 procenata, zbog topljenja masti i isparavanja vode.

Za decu je obično dovoljna polovina porcije za odrasle, odnosno 150 do 200 grama. Naravno, nisu svi komadi mesa isti. Precizniji proračun zavisi od toga da li meso ima kosti.

Meso bez kostiju: Za komade kao što su svinjski vrat, ramstek, bataci bez kostiju, ćevapi i pljeskavice, norma je oko 300 grama po osobi.

Meso sa kostima: Ako pripremate kotlete, rebra ili krilca, računajte na veću težinu, otprilike 400 do 500 grama po osobi, kako bi nakon pečenja na roštilju ostalo dovoljno čistog mesa. ž

Ako znate da su vaši gosti "veliki izjedači", slobodno povećajte planirane količine za oko dvadeset procenata kako biste bili sigurni da će svi biti siti i zadovoljni.

Prilozi menjaju sve: Koliko je mesa potrebno u zavisnosti od menija?

Iako je meso zvezda svakog roštilja, prilozi su ti koji upotpunjuju obrok i direktno utiču na količinu potrebnog mesa.

Što su prilozi zasitniji, to će vam manje mesa biti potrebno. Hajde da pogledamo tri najčešća scenarija.

Samo meso i sveža salata

Ako se držite klasike i planirate da uz meso služite samo salatu, držite se pune norme od 300 do 400 grama mesa po osobi. Postoji i pravilo za salate: za salate napravljene od svežeg povrća kao što su paradajz, krastavci ili kupus, planirajte oko 150 grama po osobi. Ako je u pitanju lisnata salata poput rukole ili rimske salate, biće dovoljno 80 grama.

Meso, salata i hleb

Dodavanje hleba ili lepinja u meni ne menja značajno potrebnu količinu mesa, tako da i dalje možete računati na osnovnu normu. Dobar pekarski proizvod će upotpuniti ukus mesa sa roštilja, a prosečna količina je oko 100 do 150 grama hleba po osobi.

Kompletna gozba sa krompirom

Kada na sto stignu zasitniji prilozi poput pečenog krompira, krompir salate ili popularnog pečenog krompira, situacija se menja. Ovi skrobni prilozi su mnogo zasitniji, tako da možete smanjiti količinu mesa za deset do dvadeset procenata.

U ovom slučaju, biće dovoljno između 250 i 350 grama mesa po osobi. Ako planirate da pripremate krompir, norma za sirovi krompir je oko 200 grama po osobi.

Zvezde roštilja: Koji komadi mesa su najbolji izbor?

Izbor mesa je ključ uspeha. Iako se ukusi razlikuju, neki komadi mesa su s razlogom postali sinonim za dobar roštilj.

Svinjski vrat: Mnogi će se složiti da je ovo kraljica roštilja

Njegov idealan odnos posnog mesa i masti garantuje sočnost i nežnost čak i ako malo pobegne tokom pečenja na roštilju.

Ćevapi i pljeskavice: Neizbežni deo svakog roštilja

Za najbolji ukus potražite mešavinu nekoliko vrsta mlevenog mesa, najčešće govedine sa malim dodatkom teletine ili jagnjetine za bogatiju aromu.

Kobasice: Praktičan i ukusan izbor jer ne zahtevaju prethodno mariniranje.

Samo ih stavite na roštilj i sačekajte da dobiju savršenu boju i hrskavu koricu.

Piletina: Najukusniji komadi za roštilj su bataci i bataci bez kostiju, koji ostaju sočniji od belog mesa.

Pileća prsa su idealna za ražnjiće, dok su krilca omiljena grickalica uz pivo. Piletina zahteva nešto duže vreme pečenja na umerenoj vatri.

Govedina: Za prave gurmane i ljubitelje crvenog mesa, komadi poput ramsteka ili bifteka su vrhunski izbor.

Ovo je kvalitetno meso koje ne zahteva dugu termičku obradu - kratko pečenje na jakoj vatri je dovoljno za savršen biftek.

A šta je sa pečenjem?

Standardi za jela u rerni Ako planirate svečani ručak sa pečenjem umesto roštilja, principi planiranja su slični, ali su standardi malo drugačiji.

Pošto se pečenje često služi kao deo bogatijeg obroka sa supom, prilozima i desertom, količina mesa po osobi je nešto manja. Za pečenja bez kostiju, kao što je svinjski but u sosu ili razna čorbe, preporučuje se oko 200 grama mesa po osobi.

Za kvalitetnije komade kao što su teleći biftek ili pečena govedina, norma je oko 160 grama. Za živinu sa kostima, kao što su pečena piletina ili ćuretina, planirajte oko 250 do 300 grama po osobi. Detaljan vodič za planiranje obroka za veće grupe može vam pomoći da preciznije procenite količine za deserte, pića i druge sitnice, piše Net.hr

Najbolji komadi mesa za pečenje su oni koji imaju dovoljno masti ili vezivnog tkiva koje će se otopiti tokom dugog, sporog procesa pečenja i učiniti meso neverovatno mekim.

Za pečenje svinjetine, vrat, plećka ili but su idealni. Za teletinu izaberite vrat ili ružu buta, dok su za pečenje govedine najbolji komadi slanina (leđa) ili but. Uz malo planiranja i poznavanja ovih osnovnih pravila, vaša proslava Prvog maja biće bez stresa. Umesto da brinete o količinama, moći ćete da se opustite i uživate u društvu i savršeno pripremljenoj hrani.

