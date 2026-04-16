Hortenzije su među omiljenim baštenskim biljkama upravo zato što raskošno cvetaju, ali u proleće mnogi prave istu grešku sa njima: čim se zagreje, počinju da ih zalivaju skoro svaki dan.

To ne pomaže biljci, već je može oslabiti jer stalno vlažna površina zemljišta podstiče plitko korenje, a korenje tada postaje osetljivije na kasnije vrućine i sušu.

Stoga su preporuke stručnjaka jasne - bolje je zalivati ređe, ali temeljno, kako bi voda dospela do cele korenove zone.

Najčešća prolećna greška Ključna greška kod hortenzija u proleće nije samo količina vode, već i loš ritam zalivanja.

Ako samo kratko prskate biljku ili dodajete malo vode svaki dan, zemljište ostaje vlažno samo na vrhu, dok dublji sloj oko korena ostaje suv.

Najbolje vreme za zalivanje hortenzija u proleće je rano jutro. Tada biljka ima vremena da upije vlagu pre toplijeg dela dana, a listovi se brže suše, što smanjuje rizik od bolesti.

Ako jutro nije moguće, kasnije popodne je takođe prihvatljivo, ali se jutarnje zalivanje i dalje smatra najboljim izborom.

Takođe je važno usmeriti vodu u podnožje biljke, a ne na listove i cvetove.

Korenje upija vodu iz zemlje, dok vlažno lišće samo povećava mogućnost problema sa bolestima.

Koliko im je vode potrebno u proleće

U proleće, hortenzijama obično nije potrebna ista količina vode kao u leto, ali zemljište mora ostati ravnomerno umereno vlažno.

U praksi to znači da biljku ne treba zalivati po kalendaru, već prema stanju zemljišta. Ako je gornjih nekoliko centimetara zemlje još uvek vlažno, treba sačekati sa još jednim zalivanjem.

Ako je zemljište suvo pod prstima, vreme je za još jedno, dublje zalivanje.

Novoposađene hortenzije zahtevaju posebnu pažnju jer im je potrebno više vlage u prvih nekoliko nedelja da bi se dobro učvrstile.

Isto važi i za biljke na sunčanijim lokacijama, jer neke vrste hortenzija mogu da tolerišu sunce samo ako imaju stalnu vlagu u zemljištu.

Kako zadržati vlagu bez prekomernog zalivanja Jedan od najjednostavnijih trikova je malčiranje u proleće.

Sloj usitnjene kore, komposta ili sličnog organskog materijala pomaže da se vlaga u zemljištu zadrži duže i da se koren zaštiti od naglih promena temperature.

Drugim rečima, hortenzijama u proleće nije potrebno više vode po svaku cenu, već pametnije zalivanje.

Najvažnije je ne preterivati, ne zalivati na slepo i ne reagovati na svaki opadajući list kao da je suša. Prava mera je duboko zalivanje ujutru, tek kada je zemljište zaista počelo da gubi vlagu.

