Jedan detalj određuje da li će hortenzije biti plave ili ružičaste

Kod najpopularnijih baštenskih hortenzija, boja cvetova zavisi ne samo od sorte, već i od reakcije zemljišta, tj. pH vrednosti i dostupnosti aluminijuma u ​​zemljištu.

Mnogi baštovani svake godine primećuju istu stvar: hortenzija koja je prošle godine bila plava postaje ljubičasta ove sezone, a ona koja je pre toga bila ružičasta iznenada menja ton. To nije neuobičajeno.

Kod nekih hortenzija, posebno sorti Hydrangea macrophylla i Hydrangea serrata, boja cvetova je povezana sa kiselošću zemljišta.

Zemljište određuje boju

U kiselijem zemljištu, cvetovi imaju tendenciju da budu plaviji, u neutralnom do blago kiselom zemljištu postaju ljubičasti, a u alkalnijem zemljištu postaju ružičasti.

Nisu sve hortenzije iste

Prvo pravilo je: ne menjaju sve hortenzije boju. Stručni vodiči upozoravaju da se promena prvenstveno odnosi na sorte koje prirodno mogu biti plave ili ružičaste, dok bele, zelene i crvene hortenzije uglavnom ne menjaju boju bez obzira na pH vrednost zemljišta.

Stoga, pre bilo kakvih intervencija u zemljištu, potrebno je znati koju hortenziju zapravo imate u svojoj bašti ili saksiji. Ako je u pitanju klasična hortenzija sa velikim listovima, onda boja najčešće zavisi od toga koliko je aluminijuma dostupno biljci iz zemljišta.

U kiselijim uslovima, biljka ga lakše apsorbuje, pa cvetovi idu ka plavom i ljubičastom spektru, dok se u alkalnijem zemljištu ova dostupnost smanjuje i prevladavaju ružičasti tonovi.

Fosfor može ograničiti apsorpciju aluminijuma, a to takođe utiče na konačni rezultat.

Stručnjaci preporučuju da se pre bilo kakvog zakiseljavanja ili podizanja pH vrednosti izvrši test zemljišta, jer je bez njega lako napraviti greške i naneti više štete nego koristi biljci.

Kako sačuvati plavu boju

Plavim hortenzijama je potrebno kiselije zemljište. Prema hortikulturnim smernicama, plavi tonovi se najčešće razvijaju kada je pH vrednost oko 5,5 ili niža, sa dovoljno raspoloživog aluminijuma.

Da bi se podstakla plava boja, koristi se zakiseljavanje zemljišta, na primer baštenskim sumporom, dok se aluminijum sulfat ponekad koristi u kontejnerima, ali pažljivo i prema uputstvima proizvođača. Ne morate pribegavati brzim rešenjima početkom marta.

Ako je biljka zasađena u krečnjačkom ili prirodno alkalnom zemljištu, što nije neuobičajeno u priobalnim i kraškim područjima, plavu boju će biti teže održati nego u kiselijem baštenskom supstratu ili u tegli, gde možete lakše kontrolisati uslove.

Kako sačuvati ružičaste nijanse

Ružičaste hortenzije uspevaju u neutralnijem do alkalnom zemljištu.

Da bi se održao ružičasti ton, pH vrednost se može podići krečom, ali ovde važi isto pravilo: ne treba slepo dodavati proizvode bez testa zemljišta.

Promena boje nije trenutna i često se ne dešava u jednoj sezoni.

Kod hortenzija u kontejnerima to je lakše jer podloga nije direktno pod uticajem okolnog zemljišta, pa je kontrola boje jednostavnija. Zbog toga je mnogim baštovanima lakše održavati željenu nijansu u saksijama.

Tri greške koje baštovani najčešće prave

Stručnjaci upozoravaju na tri uobičajene greške koje baštovani prave u nezi hortenzija.

Prva je očekivati da se svaka hortenzija može obojiti po želji. To jednostavno nije tačno jer bele sorte uglavnom ostaju bele, a neke nijanse zavise i od same sorte.

Druga je pokušati promeniti boju preko noći. Stručni izvori upozoravaju da promene mogu trajati duže i da rezultati nisu odmah vidljivi, posebno ako je zemljište u bašti već ukorenjeno.

Treća je pokušati "popraviti" boju bez provere pH vrednosti. Bez testa zemljišta, ne znate da li je problem kiselost, fosfor, drenaža ili nešto drugo, piše tportal.

Ako želite da sačuvate plavu boju, važno je održavati kiselije uslove. Ako želite ružičastu, zemljište mora biti manje kiselo.

Ali u oba slučaja važi isto pravilo - kod hortenzija se željena boja postiže postepeno, a ne iznenada. Zato početak marta nije vreme za paniku, već za pametan početak sezone.

Svako ko sada pravilno proceni zemljište i biljku ima mnogo veće šanse da vidi cvetove u hladu koji želi leti.

