Iako sama ideja da mačke smanjuju stres zvuči zaista smešno, studija iz 2009. godine pokazala je da ovi kućni ljubimci smanjuju rizik od spazma mozga i srčanog udara.



Istraživači su u proteklih 10 godina pregledali podatke od preko 4.000 ljudi starosti od 30 do 75 godina. Oko polovina ispitanika je trenutno imalo ili nekada čuvalo mačke, dok druga polovina nikad nije čuvala mačku. Nakon analize podataka, istraživači su otkrili da ljudi koji čuvaju mačke imaju 30 odsto manju šansu da umru od moždanog ili srčanog udara za razliku od drugih. Ovo je bilo istinito čak i kada su uzeti u obzir faktori kao što su pušenje, dijabetes, zdravlje srca i nivo holesterola.



Profesor Adnan Kureši, istraživač na Univerzitetu u Minesoti, rekao je da su on i njegov tim iznenađeni podacima. "Logično objašnjenje je da čuvanje mačke smanjuje stres i anksioznost, čime se smanjuje rizik od srčanih bolesti. Kućni ljubimci mogu smanjiti nivo hormona stresa u krvi." Drugim rečima, samo milujući svoju mačku smanjujete stres i čak se štitite od dugotrajnih zdravstvenih problema.



Osim toga, prema rečima terapeuta Čelsi Hadson mačke ne samo da smiruju nervni sistem već izazivaju osećaj povezanosti. Ovo smanjuje stres jer se zbog intimne veze osećate manje usamljeno. Hadsonova je takođe rekla da su mačke lojalna stvorenja koja nude bezuslovnu ljubav i mogu smanjiti stres tako što nude mesto za bekstvo i ljubav.



"Briga o mačkama daje ljudima osećaj pripadnosti i pomaže im da izbegnu svakodnevne probleme."



Ako više volite pse, postoje istraživanja koja dokazuju da čuvanje psa može imati sličan efekat. Istraživanje iz 2017. godine pokazalo je da je čuvanje psa povezano sa manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Istraživači su istakli da psi verovatno imaju ovaj efekat na nas jer nam pružaju socijalnu podršku i motivaciju za fizičku aktivnost. Ovo ima dugoročne pozitivne zdravstvene efekte, piše Ženski magazin.



Čuvanje mačke ili psa stvarno može produžiti vaš život.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.





