Ali, kako ih skuvati, a da ne puknu?

U stvari, iza ovog naizgled banalnog jela stoji iznenađujuće složen i precizan proces. Temperatura vode, trajanje zagrevanja i način na koji otvarate pakovanje viršli, određuju da li će biti sočni i glatki ili ispucali, gumeni i sa sokovima koji cure svuda.

Dobra vest je da ne zahtevaju poseban lonac, a kamoli kulinarsku diplomu. Sve što vam je potrebno je mala modifikacija u vašem pristupu.

Umesto klasičnog kuvanja, tajna je da ih zagrejete nežnije. Na ovaj način ne stiskate viršle naglo, a pritisak unutra se ne povećava. Na ovaj način, oni će zadržati svoj oblik, teksturu i ukus.

Ovako ćete znati da su kuvani

Vrsta viršli takođe ima veliki uticaj na kvalitet - oni sa više mesa i manje aditiva su obično mekši, dok jeftiniji sa više skroba mogu zahtevati malo duže i pažljivije zagrevanje.

Još jedna važna stvar - omotač može biti prirodni ili veštački, i ne reaguju isto na temperaturu.

Najbolji rezultati se dobijaju kada voda uopšte ne ključa. Stavite ih u hladnu vodu, polako zagrevajte i isključite vatru neposredno pre ključanja. Na ovaj način im je potrebno oko pet do osam minuta, piše Dnevno.hr

Ako imate zamrznute viršle, dodajte još dva minuta tom vremenu, a suvim hot-dogovima je potrebno još duže jer imaju manje vlage u sebi. Znaćete da su kuvani kada se malo rastegnu, površina će postati glađa, a boja će biti intenzivnija. Odmah ih izvadite iz vode.

