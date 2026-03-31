I dok mnogi biraju boje prema ukusu ili trenutnom raspoloženju, malo ko zna da i nijanse koje koristimo nose određenu poruku. Upravo zato sveštenici savetuju da se pri farbanju jaja ne vodimo samo estetikom, već i značenjem koje stoji iza svake boje, jer Uskrs nije običan dan - to je praznik svetlosti i nade.



Uskrs je najveći hrišćanski praznik, pa crkva preporučuje da i farbanje jaja kao simbol ovog praznika bude u skladu sa tim duhom i simbolikom. Sveštenik Nikolaj Savčenko objasnio je da postoje tri boje koje je najbolje izbegavati, jer ne oslikavaju duh praznika Hristovog vaskrsenja. Iako se u današnje vreme domaćice trude ne samo da primene što atraktivnije tehnike ukrašavanja uskršnjih jaja, već da uvedu inovacije i kad je reč o bojama, sveštenici navode da nisu sve boje prikladne za uskršnja jaja.



Među nepoželjnim bojama su crna, smeđa i tamnoplava.



Takva tmurna paleta više se povezuje sa Stradalnom sedmicom, poslednjom sedmicom Uskršnjeg posta, kad se vernici sećaju Hristove patnje. Uskrs, međutim, simbolizuje vaskrsenje, obnovu i radost, tako da tužni tonovi nisu prikladni. Trebalo bi naglasiti da ne postoji stroga zabrana za korišćenje ovih boja za uskršnja jaja. Naime, odabir "pogrešne" nijanse ne smatra se grehom - to je više stvar tradicije i prazničnog duha.



Koje su boje najprikladnije?



Glavna uskršnja boja je crvena. Ona simbolizuje život, pobedu i slavlje. Najupečatljivija nijansa je ona koja se dobija farbanjem jaja u lukovini, a u manastiru Tumane posebnu crvenu boju postižu zahvaljujući jedinstvenoj tehnici farbanja jaja. Inače, izbor boje, uzoraka i metoda ukrašavanja zavisi od svake domaćice. Glavno je da uskršnja jaja donose radost i doprinesu svečanom osećaju povodom najvećeg hrišćanskog praznika.



