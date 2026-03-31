Ova dilema muči mnoge ljude pred praznike. Prelivanje pilećeg mesa može sprečiti njegovo isušivanje.

S druge strane, preterano prelivanje može transformisati površinu mesa u ružnu gumenu smesu. Prelivanje je popularan kuhinjski proces prelivanja vruće i začinjene masti ili tečnosti preko mesa tokom pečenja.

Pomaže u održavanju vlage dok stvara karamelizovanu koru spolja.

Pročitajte OVDE recept za sočnu i meku pitu.

Važno je samo proceniti koliko često nešto prelivate i šta radite sa tim. Kada je u pitanju pečenje piletine, prelivanje treba dobro tempirati.

Ako počnete prerano da prelivate meso ili to radite prečesto, koža će se verovatno pretvoriti u lepljivu masu.

Umesto toga, premažite meso više puta kako biste osigurali da je unutrašnjost mesa sočna, a koža lepa i hrskava.

Takođe, imajte na umu da temperatura pada svaki put kada otvorite vrata rerne, što povećava vreme pečenja mesa spolja.

Kada planirate da premažete pile masnoćom iz pleha, brzo, ali pažljivo otvorite vrata rerne, izvadite pleh i brzo zatvorite vrata.

Premažite je na sobnoj temperaturi, a zatim je vratite u rernu. Izbegavajte otvaranje pečenja koliko god je to moguće dok se meso peče.

Ako želite sočnu koricu na mesu, možete je premazati i otopljenim puterom oko sat vremena pre kraja pečenja.

Ovaj trik će vam takođe pomoći da dobijete lepu tamnosmeđu boju mesa i hrskavu kožicu.

