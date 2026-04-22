Zavese predstavljaju ukras skoro svakog doma, a mogu biti raznih dužina, boja i, naravno, dezena.



Činjenica je da one uglavnom oplemenjuju prostor, daju mu posebnu draž i čine da izgleda mnogo toplije a samim tim se onda zaista uvek osećate “kao kod kuće”.



Međutim, upravo zavese često, iako zaista imaju važnu ulogu, često budu zanemarene kada je u pitanju njihovo održavanje. Mnogi smatraju da ih nije neophodno često menjati, ali istina je da one brzo nakupe prašinu, polen, dim i neprijatne mirise.



Iako ne postoji univerzalno pravilo u vezi sa pranjem zavesa, većina stručnjaka preporučuje da to bude interval od tri do šest meseci.



U slučaju da živite u stanu koji se nalazi u centru grada, da imate kućnog ljubimca, ili da ste pušač, zavese bi trebalo da perete i češće, tačnije u proseku na svaka dva – tri meseca.



Sa druge strane, posebnu pažnju obratite na zavese koje se nalaze u prostorijama kao što su kuhinja i kupatilo, jer su ove prostorije prepune masnoća i vlage i zavese koje se nalaze u njima bi trebalo i češće da perete.



Verujemo da nikada niste preterano razmišljali o tome, ali bi trebalo da znate da zavese deluju kao filter i da zadržavaju sve nečistoće iz vazduha, a to bi vremenom moglo da utiče na vaše, ali i na zdravlje vaših ukućana.



Pored redovnog pranja, preporuka je i da zavese redovno održavate tako što ćete ih usisavati ili tresti između dva čišćenja kuće.



Ne zaboravite da pre pranja proverite etiketu na tkanini, jer većina materijala kao što su pamuk ili poliester može da se pere u mašini na blagom programu i niskoj temperaturi, međutim, osetljive tkanine kao što su svila i baršun zahtevaju hemijsko čišćenje.



Savet stručnjaka je i da, pre samog pranja, testirate postojanost boje kako biste mogli da prilagodite sam program pranja, piše Objektiv.



Zavese je uvek najbolje sušiti prirodno, na vazduhu, jer na taj način ćete izbeći oštećenje materijala, kao i skupljanje, a ukoliko želite da izbegnete peglanje, samo ih vratite na garnišnu dok su još blago vlažne.



