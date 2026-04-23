Rđa na radijatorima je čest problem, posebno u prostorijama sa visokom vlažnošću kao što su kupatila. Pored toga što kvari izgled prostora, može biti i znak dubljeg oštećenja.

Srećom, postoje iznenađujuće jednostavna i brza rešenja za uklanjanje ovih ružnih mrlja, a jedno od najefikasnijih ne uključuje ribanje sirćetom, već proizvod koji verovatno već imate u svom frižideru, piše Ekspres.

Kečap uklanja površinsku rđu Iako zvuči neobično, kečap se pokazao kao izuzetno efikasno sredstvo za uklanjanje površinske rđe sa metalnih površina. Tajna njegove moći leži u njegovom sastavu. Kečap sadrži sirćetnu kiselinu (iz sirćeta) i limunsku kiselinu (iz paradajza), koje stupaju u hemijsku reakciju sa oksidom gvožđa, poznatijim kao rđa.

Ove kiseline razgrađuju i omekšavaju naslage rđe, što ih čini mnogo lakšim za mehaničko uklanjanje. Mnogi korisnici na društvenim mrežama podelili su svoja pozitivna iskustva, hvaleći jednostavnost i efikasnost ove metode.

Proces je veoma jednostavan i zahteva samo nekoliko koraka. Pre svega, uverite se da je radijator isključen i potpuno hladan na dodir.

Nakon toga, nanesite obilni sloj kečapa direktno na zarđale delove. Ostavite da odstoji nekoliko minuta kako bi kiseline urade svoje.

Zatim, zgužvajte komad aluminijumske folije u kuglu i čvrsto protrljajte tretirana područja njime.

Kombinacija blagog abrazivnog dejstva folije i kiselina u kečapu efikasno će ukloniti tragove rđe.

Na kraju, obrišite višak kečapa i ostatke rđe čistom, vlažnom krpom i temeljno osušite radijator pre nego što ga ponovo uključite.

Metoda za tvrdokorne mrlje

Dok je kečap odličan za manje mrlje, tvrdokorna rđa ponekad zahteva drugačiji pristup. Stručnjaci kažu da rđu najčešće uzrokuje oštećenje zaštitnog premaza na radijatoru.

"Radijatori za kupatilo su obično napravljeni od čelika, koji se zatim hromira kako bi se sprečilo rđanje. Međutim, zbog stalnih promena temperature i vlažne atmosfere u kupatilu, hrom može vremenom početi da se propada. Vlaga prodire ispod premaza, čelik ispod počinje da rđa, a rđa se probija kroz sitne rupice u hromu", objašnjava Džejms Čepmen, direktor kompanije "Bela Bathomps".

Čepmen predlaže upotrebu sredstva za uklanjanje kamenca.

"Rđa je u suštini gvožđe oksid, a kiseline će ga razgraditi. Poprskajte radijator sredstvom za uklanjanje kamenca, ostavite ga da deluje neko vreme, a zatim ga dobro očistite žičanim sunđerom", savetuje on.

Abrazivni sunđer će pomoći da se rđa podigne sa površine, dok će kiselina u sredstvu za čišćenje hemijski razgraditi.

Kako sprečiti povratak rđe?

Nakon što ste uspešno uklonili rđu, verovatno ćete primetiti sitne crne tačke. To su rupice u oštećenom hromu kroz koje je prodrla vlaga.

Ako ih ne zaštitite, rđa će se brzo ponovo pojaviti na istom mestu. Da biste to sprečili, postoji još jedan korak koji morate preduzeti.

Čepmen savetuje da nakon čišćenja uključite radijator kako bi se potpuno osušio. Kada je površina savršeno suva i još uvek topla, poprskajte je providnim lakom u spreju. Lak će stvoriti novi zaštitni sloj i zapečatiti mikroskopske rupe, značajno usporavajući ili zaustavljajući ponovno stvaranje rđe.

Alternativno, možete koristiti automobilski vosak, koji će takođe efikasno blokirati prodor vlage.

