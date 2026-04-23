Lazanje je obilno i ukusno jelo koje ima bezbroj recepata i načina pripreme.

Međutim, verzija poznate britanske kulinarske autorke Meri Beri ostala je popularna više od 50 godina, a njena priprema je relativno jednostavna.

U napomenama koje prate recept stoji: "Ovo je klasična lazanja koja je usavršavana tokom godina. Za najbolje rezultate, ostavite lazanju da odstoji šest sati pre pečenja".

Kada je Meri Beri prvobitno stvorila ovo jelo 1970-ih, koristila je mast za kuvanje mesa i povrća. Iako daje dubok i bogat ukus, maslinovo ulje se sada preferira kao bolja opcija.

Klasični recept za lazanje

Ovaj recept služi za osam do deset osoba, što ga čini savršenim za okupljanja ili porodične ručkove, piše Mirror.

Paradajz sos sa mlevenim mesom:

- Dve kašike maslinovog ulja;

- 900 g mlevenog junećeg mesa;

- Dva crna luka, krupno iseckana;

- Četiri stabljike celera, sitno iseckane;

- Dva čena belog luka, zgnječena;

- Dve kašike običnog brašna;

- 150 ml goveđeg bujona;

- Jedna kašika želea od crvene ribizle ili jedna kašičica šećera (po želji);

- Tri kašike paradajz pirea;

- Jedna kašika seckanog timijana i,

- Dve konzerve seckanog paradajza (po 400 g).

Sastojci za bešamel sos:

- 50 g putera,

- 50 g običnog brašna;

- 750 ml vrućeg mleka;

- Dve kašičice senfa;

- 50 g parmezana, sitno rendanog i,

- So i sveže mleveni crni biber.

Za pripremu lazanje:

- 12 listova za lazanje i,

- 75 g zrelog čedar sira, rendanog.

Priprema:

1. Zagrejte rernu na 160 °C (140 °C sa ventilatorom). Za sos od mlevenog mesa, zagrejte veliki tiganj i dodajte ulje. Dobro propržite mleveno meso sa svih strana, pa ga izvadite na tanjir. Na istoj masti propržite sitno seckani luk, celer i beli luk dok ne omekšaju. Vratite meso u tiganj i umešajte brašno.

2. Dodajte čorbu i prokuvajte. Umešajte žele od crvene ribizle ili šećer, paradajz pire i timijan i dobro promešajte. Dodajte seckani paradajz iz konzerve, ponovo prokuvajte, poklopite i stavite u rernu na sat do sat i po, ili dok govedina potpuno ne omekša.

