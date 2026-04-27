Iako je na pragu devete decenije, zajedno sa suprugom Zoricom i dalje svakodnevno radi u plastenicima, gde uzgajaju papriku, paradajz i krastavac, ali i proizvode rasad koji redovno prodaju na pijaci.

Sve rade sami

Kako ističe, iza svakog ploda stoji mnogo rada i truda.

" Sve radimo sami, a obaveze oko proizvodnje su velike. U početku smo uzimali rasad od mojih iz Držanovca, međutim, sada sve proizvodimo sami ", kaže Filipović.

Kasnija setva ove godine

Ove godine odlučio je da promeni praksu i pomeri setvu.

" Nekad sam pokušavao da sejem i krajem novembra, decembra, pa čak i tokom januara. Ipak, ove godine sam odlučio da setvu obavim kasnije ", ističe on za Agroklub.

Dodaje da se rasađivanje obavlja sredinom aprila, kada uslovi postanu povoljniji.

Izazovi u proizvodnji

Prošle godine suočili su se sa problemima u proizvodnji, posebno kada su štetočine i bolesti napale useve.

" Izbegavam da koristim hemijske preparate, pa nisam siguran da li se trulež pojavila zbog bolesti ili nekog drugog razloga. Trudim se da biljke redovno prihranjujem ", objašnjava Filipović.

Problemi su se javljali i sa opremom.

" Prošle godine imali smo problem sa krastavcem jer su se grejači pokvarili. Supruga je htela da baci biljke, ali su se one vremenom oporavile i nastavile normalan rast i razvoj ", priseća se on.

Berba traje do jeseni

Uz pravilnu negu i balans prihrane, berba traje mesecima.

" Krastavac beremo sve do jeseni, a slično je i sa paradajzom i paprikom ", kaže Filipović.

Velika potražnja za rasadom

Interesovanje kupaca iz godine u godinu raste, a prodaja je već uveliko počela.

" Do nedavno je bilo hladno pa nije bilo interesovanja, ali sada se situacija menja iz dana u dan. Stalne mušterije dolaze čak i kod nas kući ", kaže njegova supruga Zorica.

Dodaje da verni kupci unapred planiraju nabavku.

" To nam daje podstrek da ne odustajemo, iako smo u poznim godinama ", ističe ona.

Ljubav prema poslu jača od godina

I pored svih izazova, ovaj bračni par ne razmišlja o odustajanju.

Posao je zahtevan i traži svakodnevnu posvećenost, ali kako kažu, zadovoljstvo kupaca daje dodatnu motivaciju.

Kada se trud isplati i proizvod brzo pronađe kupca, volja za radom, kako ističu, postaje još veća.

