1. Pametan izbor nameštaja



Zaboravite glomazne stolove i stolice. Birajte sklopive ili viseće komade koji se lako odlažu kada nisu u upotrebi. Klupa sa sandukom za odlaganje je idealna - pruža i sedenje i prostor za čuvanje jastučića ili ćebadi.







2. Vertikalno zelenilo



Ako nemate mesta za velike saksije, zidovi i ograde su vaši najbolji saveznici. Postavite vertikalne bašte, police za cveće ili kačite viseće žardinjere - biljke će učiniti prostor svežijim i živahnijim bez zauzimanja dragocenog poda.







3. Tekstili za toplinu i stil



Dodajte prostirku ili tepih otporne na spoljašnje uslove, šarene jastuke i laganu ćebad. Tekstil unosi mekoću i boju, i pravi ogromnu razliku čak i na najmanjem prostoru. Birajte materijale otporne na vlagu i sunce.







4. Rasveta koja stvara magiju



Ne morate imati struju na balkonu da biste uživali u romantičnom osvetljenju. Solarne lampe, svetleće girlande ili baterijske LED sveće stvoriće prelepu atmosferu za večernje sate.







5. Zoniranje i multifunkcionalnost



Čak i mali balkon može imati "zone" - jedan deo za sedenje, drugi za cveće ili začinsko bilje. Koristite tepih da vizuelno odvojite deo za odmor. Razmislite o višefunkcionalnim komadima poput stola koji se pretvara u poslužavnik.







6. Lične sitnice



Ne zaboravite lični pečat: omiljeni fenjer, vintidž poster na zidu, ukrasne figure, zanimljive saksije. Sitnice čine da vaš balkon zaista postane vaše utočište, piše 24 sedam.







