Ako ste željni ukusa iz detinjstva, isprobajte ovaj recept za šnenokle, jer to nije samo običan dezert, već omiljeni slatkiš koji je obeležio odrastanje generacija. U svetu gde nas truju veštačkim aromama, ova starinska poslastica dolazi kao spas i podsećanje na to da se najveća sreća krije u jednostavnosti.

Poznata poslastica koju je Milena Dravić redovno nudila u TV seriji „Metla bez drške“, mnogima nije samo poznata sa malih ekrana nego i iz bakine kuhinje.

Ovo je onaj čuveni omiljeni slatkiš koji se pravio s ljubavlju kada u kući nema ničega osim par osnovnih namirnica, a miris koji se širio kuhinjom značio je samo jedno – mir i radost za celu porodicu.

Sastojci za šnenokle:

1 litar mleka

4 jajeta

6 kašika šećera

2 kesice vanilin šećera

2 kašike brašna

Priprema:

Odvojiti žumanca od belanaca. Sipati mleko u šerpu i uključiti ringlu na srednju jačinu. Dok se mleko za šnenokle greje, veoma čvrsto umutiti belanca. Taman dok mleko počne da vri, belanca će biti umućena.

Smanjiti jačinu ringle na najmanje i u mleko koje vri supenom kašikom ubacivati knedle od ulupanih belanaca. Kada počnu da narastaju, okrenuti ih da se skuvaju i sa druge strane. Gotove knedle vaditi rešetkastom kašikom iz šerpe i ređati u čanče iz kojeg ćete služiti kolač. Mleko skloniti sa vatre.

U žumanca dodati šećer i vanilin šećer pa dobro umutiti, dok ne počne da se penuši. Dodati dve pune kašike brašna. Prvo ih lagano umešati varjačom, pa tek onda mikserom. U dobijenu smesu uliti dve kutlače toplog mleka pa promešati varjačom dok se ne sjedini.

Mleko vratiti na ringlu, uključiti na tiho, pa uz neprestano mešanje lagano ulivati umućena žumanca. Nastaviti sa mešanjem sve dok se ne dobije željena gustina, gusti krem. Čim krem bude gotov, preliti njime poređane knedle i ostaviti da se dobro ohladi.

Zašto je ovo i danas omiljeni slatkiš u svakom domu?

Za šnenokle vam ne trebaju skupi filovi, egzotično voće ili sati provedeni u kuhinji. Sve što vam treba je pet osnovnih sastojaka koje svaka kuća uvek ima. Upravo zato je ovo ostao omiljeni slatkiš hiljada domaćica – on štedi vreme, čuva budžet, a rezultat je uvek isti: tanjiri koji se poližu do poslednje kapi krema.

Kako da vam krem uvek uspe

Mnogi se plaše da će im žuti krem ostati redak ili da će se stvoriti grudvice, ali uz ovaj starinski postupak, greške nema. Ključ je u strpljenju i laganom ulivanju žumanaca u toplo mleko. Ovaj omiljeni slatkiš ne trpi žurbu, ali vam zato vraća svu uloženu pažnju kroz teksturu koja je mekana kao duša.

Čim ga prelijete preko onih vazdušastih belih oblaka, shvatićete da ste upravo napravili poslasticu koja zlata vredi. Služite ga dobro ohlađenog, jer tada on pokazuje svoju pravu moć – da vas okrepi i podseti da su najlepše stvari u životu zapravo sasvim besplatne i nadohvat ruke.

