Čaj od hibiskusa, sa svojom specifičnom rubin bojom i kiselkastim ukusom, proglašen je za jedan od najmoćnijih saveznika organizma. Istraživanja pokazuju da on po količini antioksidanata ne samo parira, već u određenim segmentima i nadmašuje čuveni zeleni čaj.



Najnovija klinička ispitivanja fokusirala su se na uticaj hibiskusa na metabolizam i kardiovaskularni sistem. Rezultati su zapanjujući:



Studije su pokazale da redovno konzumiranje čaja od hibiskusa može smanjiti sistolni krvni pritisak jednako efikasno kao i neki lekovi, ali bez neželjenih dejstava. To je zato što deluje kao prirodni diuretik i pomaže krvnim sudovima da se opuste.



Uništitelj lošeg holesterola: Hibiskus pomaže u snižavanju nivoa LDL holesterola i triglicerida, čime direktno sprečava začepljenje krvnih sudova.



Šampion u antioksidantima: Sadrži ogromne količine antocijanina - moćnih jedinjenja koja daju boju cvetu, a našim ćelijama služe kao štit od starenja i upala.



Prijatelj vitke linije: Nova istraživanja sugerišu da ekstrakt hibiskusa može sprečiti nakupljanje masti u jetri i pomoći u regulaciji telesne težine usporavanjem apsorpcije skroba i šećera.



Mnogi greše jer hibiskus tretiraju kao običan voćni čaj. Da biste osetili lekovita svojstva, pratite ove savete:



Kvalitet cveta: Koristite sušene cvetove hibiskusa (na merenje), a ne prah iz filter kesica.



Temperatura vode: Ne prelivajte ga ključalom vodom od 100°C. Idealna je voda na oko 90°C kako se ne bi uništio vitamin C kojim hibiskus obiluje.



Vreme infuzije: Ostavite ga poklopljenog 5 do 7 minuta. Boja mora biti tamnocrvena, skoro crna.



Bez šećera: Da ne biste poništili njegova dejstva na insulin, pijte ga čistog ili uz malo limuna i meda kada se prohladi, piše Ona.

Ovaj tekst ima informativni karakter i nije stručno lekarsko mišljenje. U vezi sa zdravljem i brigom o zdravlju, konsultovati se sa svojim lekarom.



