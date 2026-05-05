Tajna se nalazi u nečemu što verovatno svako jutro bacate u kantu, a u sebi krije pravi koktel hranljivih materija. Reč je o jajima i njihovim ljuskama!



Zašto baš jaje na dnu saksije čini čuda



Ako ste tek zakoračili u svet baštovanstva, možda ne znate koliko su jaja zapravo dragocena za zemlju. Sadrže kalcijum, ali i tragove magnezijuma i fosfora, pa su izvrstan dodatak hranljivih materija zemlji i kompostu.



Upravo ova kombinacija minerala čini da sobne biljke procvetaju brže nego što biste očekivali.



Kako pravilno postaviti jaje da bi cveće bujalo u saksiji



Postupak je smešno jednostavan i ne traži nikakvu posebnu opremu.



Evo šta treba da uradite:



- Stavite tanak sloj zemlje na dno saksije



- Položite jedno sirovo jaje na sredinu



- Prekrijte ga novim slojem zemlje



- Posadite seme ili sadnicu kao što inače radite



Vremenom će se jaje raspasti i delovati kao prirodno đubrivo dugog dejstva. Korenje će tačno pronaći hranu kada mu zatreba.



Da li su ljuske od jaja dovoljne da biljke bujaju kao lude



Jesu, i to više nego dovoljne. Ako vam je šteta da bacate celo jaje, ljuske rade isti posao. Bogate su kalcijumom, kiseonikom i fosfornom kiselinom, a baš te materije guraju biljku da raste, jača i cveta.



Sledeći put kada pravite omlet ili palačinke, ljuske ne bacajte u đubre nego ih čuvajte u tegli pored sudopere.



Za koliko vremena ljuske počnu da deluju



Već za dan ili dva primetićete razliku. Listovi postaju krupniji, boja zelenila tamnija, a stabljike čvršće.



Mnogi baštovani tvrde da posle ovoga više nikada nisu kupili veštačko đubrivo.



Ušteda je ozbiljna, a rezultat vidljiv golim okom.



Trik sa ljuskom u prahu za još brži rast



Ako želite da efekat bude munjevit, ljuske prvo isperite, ostavite da se osuše pa ih izmrvite u blenderu ili avanu dok ne dobijete sitan prah.



Što je prah finiji, to će biljke brže usvojiti kalcijum i bujati kao lude.



Posipajte kašičicu praha oko stabljike jednom u dve nedelje i zalijte vodom. Cveće buja u saksiji kao da ste mu dali multivitamin.



Bonus: rasipajte ljuske po vrtu i pomozite pticama



Ako imate dvorište koje često posećuju ptice, zdrobljene ljuske rasipajte i po travi.



Pticama u vrtu često fali kalcijum, naročito ženkama u sezoni nošenja jaja, pa rado kljucaju komadiće ljuske. Tako istim potezom hranite zemlju, terate puževe iz leja i pomažete pernatim gostima, piše Krstarica.



Tri koristi iz jedne ljuske, a sve to besplatno.



Najčešće greške koje koče rast biljaka



Da bi biljke izgledale zdravije, izbegavajte ove propuste:



- Stavljanje neopranih ljuski koje mogu zaudarati



- Prekomerna količina, više od tri jaja u maloj saksiji guši korenje



- Zalivanje hladnom vodom odmah posle dodavanja praha



Držite se mere i strpljivo posmatrajte. Priroda zna svoj posao.



