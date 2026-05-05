Jedan od takvih trikova, koji se i danas može primeniti, potiče iz starih kućnih priručnika i odnosi se na pranje prozora uz pomoć - krompira.

U starim kućnim priručnicima, kakvi su se mogli naći u Hrvatskoj sredinom 20. veka, a koje su naše bake koristile, nalazi se niz praktičnih saveta za održavanje doma.

Među njima se ističe pomalo neobičan, ali efikasan metod čišćenja stakla krompirom. Postupak je bio veoma jednostavan. Oljušten i opran krompir bi se presekao na pola, a zatim bi se staklo brisalo njime. Nakon toga, površina bi se isprala čistom krpom i na kraju osušila novinama.

Iako u to vreme nije bilo detaljnog objašnjenja zašto ova metoda funkcioniše, sada se zna da krompirov skrob pomaže u uklanjanju prljavštine i masnoće, ostavljajući staklo čistim i bez tragova.

Mešavina vode i sirćeta

Pre pranja, preporučivalo se čišćenje roletni i okvira od prašine, a pored krompira, često se koristila i mešavina vode i sirćeta. Sirće je bilo posebno cenjeno jer staklu daje dodatni sjaj i ubrzava sušenje. Umesto krpa, za završno poliranje korišćene su novine, koje ne ostavljaju vlakna i dodatno poboljšavaju sjaj.

Zanimljivo je i da su nekada savetovali veoma često pranje prozora, čak i svakodnevno, što je danas retko, ali govori o standardima urednosti u to vreme.

Takođe je naglašeno da prozore ne treba prati na direktnoj sunčevoj svetlosti jer se brže suše i mogu ostati vidljivi tragovi. Iako danas na tržištu postoji niz specijalizovanih proizvoda, ovakvi tradicionalni trikovi ponovo dobijaju na popularnosti, posebno među onima koji žele da izbegnu hemikalije i okrenu se prirodnijim rešenjima u domaćinstvu.

