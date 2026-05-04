Tajna nije u komplikovanoj pripremi, već u tome što Italijani u nju dodaju malo parmezana ili narendane korice ovog sira.



Ovaj trik daje jelu dubinu i kremastu teksturu koja se savršeno stapa sa povrćem.



Zašto je italijanska krompir čorba toliko kremasta



Za razliku od naše klasične verzije, ovde se deo krompira uvek ispasira direktno u šerpi.



Time dobijate gustinu bez dodavanja previše brašna ili teške zaprške koja samo opterećuje stomak.



Baza se uvek pravi na maslinovom ulju, a obavezan dodatak je i malo celera koji daje specifičnu svežinu.



Recept za savršen obrok



Za pripremu su vam potrebni ovi sastojci:



- 500g krompira (isečenog na kockice)



- 1 crni luk i 2 čena belog luka



- 1 šargarepa i 1 stabljika celera



- 50g parmezana



- 1l povrtne supe ili vode



- So, biber i svež peršun



Povrće prvo kratko prodinstajte, a zatim dodajte krompir i nalijte tečnošću.



Kuvajte dok krompir ne omekša, a na samom kraju umešajte sir i pustite da baci jedan ključ.



Koliko dugo se kuva italijanska krompir čorba?



Ovo jelo je gotovo za svega 30 do 40 minuta, što ga čini idealnim za brzinski ručak radnim danom.



Važno je da povrće sečete na manje komade kako bi se sve ravnomerno skuvalo u isto vreme.



Ako koristite ekspres lonac, vreme pripreme možete skratiti na samo petnaestak minuta.



Šta se najbolje slaže uz ovo jelo?



Najbolje ide uz prepečen hleb natrljan belim lukom ili domaće krutone.



Možete dodati i nekoliko kapi limunovog soka neposredno pre jela kako biste istakli ukus sira.



Ova kombinacija je dovoljno zasitna da vam uz nju ne treba nikakvo glavno jelo sa mesom.



Da li se krompir čorba može zamrznuti?



Zamrzavanje se ne preporučuje jer krompir nakon odmrzavanja menja strukturu i postaje vodenast.



Bolje je da napravite manju količinu koju ćete pojesti u roku od dva dana, navodi "Krstarica".



Podgrevajte je na tihoj vatri uz dodatak malo vode ako primetite da je previše gusta.



