Borovnice se često nazivaju "superhranom" - mala, ali moćna bobica je puna hranljivih materija i može pomoći u snižavanju krvnog pritiska, poboljšanju pamćenja, oporavku od vežbanja i još mnogo toga.
Slatke su, hranljive i izuzetno popularne - imaju malo kalorija i mnoge zdravstvene koristi. Zbog svog ukusa i praktičnosti, mnogi ih smatraju omiljenim voćem.
Sedam naučno dokazanih koristi borovnica
1. Borovnice imaju malo kalorija, ali su bogate hranljivim materijama
Žbun borovnice (Vaccinium sect. Cyanococcus) je cvetni žbun koji proizvodi plavkasto-ljubičaste bobice, poznate kao borovnice. Usko je povezan sa drugim sličnim žbunovima koji proizvode brusnice i srodno voće. Borovnice su male, prečnika oko pet do 16 milimetara, i imaju karakterističnu krunu na vrhu.
U početku su zelene, ali kako sazrevaju postaju tamnoplave i ljubičaste. Dve najčešće vrste su visoki žbun borovnice, koji se najčešće gaji u Sjedinjenim Američkim Državama, i kratki ili "divlji" žbun, čije bobice su obično manje i bogatije određenim antioksidansima.
Borovnice su među najhranjivijim bobicama. Jedna šolja (150 grama) sadrži oko 13 odsto dnevne vrednosti za vlakna, 14 odsto za vitamin C i 24 odsto za vitamin K.
Takođe sadrže oko 85 procenata vode i samo 84 kalorije i 21,5 grama ugljenih hidrata, što ih čini dobrim izvorom važnih hranljivih materija.
2. Borovnice su među najboljim izvorima antioksidanata
Antioksidansi štite telo od slobodnih radikala, nestabilnih molekula koji mogu oštetiti ćelije i doprineti starenju i razvoju bolesti poput raka. Borovnice imaju jedan od najvećih sadržaja antioksidanata od bilo kog uobičajenog voća i povrća. Glavni antioksidansi u borovnicama pripadaju grupi polifenola poznatih kao flavonoidi, a posebno su antocijanini odgovorni za mnoge njihove korisne efekte.
3. Borovnice mogu smanjiti oštećenje DNK i tako pomoći u zaštiti od starenja i raka
Oksidativno oštećenje DNK se dešava svakodnevno u svakoj ćeliji tela i deo je procesa starenja i razvoja bolesti poput raka. Zbog visokog sadržaja antioksidanata, borovnice mogu pomoći u neutralizaciji nekih slobodnih radikala koji oštećuju DNK, iako je potrebno više istraživanja da bi se ova veza u potpunosti potvrdila.
4. Borovnice mogu sniziti krvni pritisak
Borovnice su pokazale značajne koristi za ljude sa visokim krvnim pritiskom, što je glavni faktor rizika za srčana oboljenja. Studije su pokazale da redovna konzumacija borovnica tokom mesec dana može poboljšati protok krvi i proširiti krvne sudove.
5. Borovnice mogu pomoći u očuvanju funkcije mozga i poboljšanju pamćenja
Oksidativni stres može ubrzati starenje mozga i negativno uticati na njegovu funkciju. Studije su pokazale da svakodnevna konzumacija borovnica ili proizvoda od borovnica može pomoći u očuvanju kognitivnih funkcija i poboljšanju pamćenja kod starijih osoba, iako su rezultati i dalje donekle nedosledni.
6. Antocijanini u borovnicama mogu imati antidijabetičke efekte
Borovnice imaju umereno visok sadržaj šećera u poređenju sa drugim voćem. Jedna šolja sadrži oko 14 grama šećera, što je otprilike isto kao jedna pomorandža.
Bioaktivna jedinjenja u borovnicama mogu pomoći u regulisanju nivoa šećera u krvi. Istraživanja sugerišu da antocijanini mogu poboljšati osetljivost na insulin i metabolizam glukoze, što može smanjiti rizik od metaboličkog sindroma i dijabetesa tipa 2, izveštava Healthline.
7. Borovnice mogu smanjiti oštećenje mišića nakon intenzivnog vežbanja
Intenzivno vežbanje može izazvati bol u mišićima i umor, delimično zbog upale i oksidativnog stresa u mišićnom tkivu. Suplementi borovnica mogu smanjiti ovo oštećenje na molekularnom nivou i ublažiti bol i gubitak mišića. Neke studije su pokazale da borovnice mogu poboljšati sportske performanse i smanjiti markere upale, ali je potrebno više istraživanja da bi se izvukli čvrsti zaključci.
Borovnice mogu biti zdrava i hranljiva užina. Imaju niz potencijalnih koristi, uključujući pozitivne efekte na zdravlje srca, funkciju mozga i druge telesne procese. Pored toga, slatke su, ukusne i lake za jelo, bilo sveže ili zamrznute.
Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.
