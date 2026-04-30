Problem je dodatno izražen u periodu uvođenja novih pravila odvoza otpada širom zemlje, zbog čega sve više građana prijavljuje da kante ostaju danima na ulicama, često prepunjene ili prevrnute, što privlači štetočine i otežava kretanje.

Posebno su ugroženi pešaci, korisnici invalidskih kolica i roditelji sa kolicima, koji se, kako navode stanovnici, često primoravaju da silaze na kolovoz kako bi zaobišli prepreke.

Komšijske svađe i sve veće nezadovoljstvo

Na društvenim mrežama, od Kornvola do Škotske, građani sve češće izražavaju nezadovoljstvo zbog kanti koje zauzimaju trotoare ili se sudaraju sa parkiranim vozilima.

Jedan stanovnik Plimuta naveo je da ga posebno iritira kada se kante "ostavljaju na ulici i blokiraju prolaz", ocenjujući takvo ponašanje kao "nepristojno", piše Ekspres.

Šta kaže zakon?

Advokatica Natali Pikok iz advokatske kancelarije Rodgers & Norton objašnjava da prvi korak u rešavanju problema treba da bude neformalni razgovor sa komšijom.

"Komšija možda radi u različito vreme ili nije svestan da krši pravila", navodi ona.

Prema lokalnim propisima, kante bi trebalo iznositi najranije veče pre odvoza otpada i vraćati ih na imanje odmah nakon pražnjenja.

Ako to ne daje rezultate, građani mogu da se obrate lokalnim vlastima, koje imaju obavezu da ispitaju prijave i, u nekim slučajevima, izdaju upozorenja ili kazne.

Kazne i intervencije lokalnih vlasti

Neke opštine već primenjuju strože mere. Gradsko veće Sautenda na Moru nedavno je upozorilo stanovnike da nepropisno odlaganje kanti može dovesti do novčanih kazni.

Ukoliko se kante ne uklone sa javne površine nakon upozorenja, može biti izrečena fiksna kazna od 80 funti. Kazne se primenjuju i u slučajevima ponovljenog nepoštovanja pravila ili nepravilnog korišćenja kanti.

