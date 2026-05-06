Svi znamo taj užasan osećaj koji se javlja kada zaboravimo zašto smo ušli u sobu i šta smo uopšte želeli da dobijemo. To je svakodnevna pojava, naučno je objašnjena i ne brinite - potpuno je normalna.

Kristijan Džaret, kognitivni neuronaučnik i autor, jednom je objasnio za emisiju "Sajens fokus" ​​na Bi-Bi-Si-ju da se ono što svi doživljavamo zapravo naziva "efekat vrata".

Termin se koristi za osećaj kada ljudi zaborave šta su zapravo hteli da dobiju kada uđu u novu sobu.

"Ne brinite, niste ni jedini koji je imao ovo uznemirujuće iskustvo", rekao je Džaret.

Kako "efekat vrata" preuzima mozak

Ukratko, ovaj fenomen se naziva "efekat vrata" i dešava se zato što naš mozak voli da deli aktivnosti i informacije na manje delove na osnovu konteksta našeg okruženja.

Kada se krećemo iz sobe u sobu, mozak vidi vrata kao metaforičku granicu između ovih konteksta.

Mozak tada voli da potpuno resetuje ili ažurira svoje trenutno razumevanje novog okruženja. Džaret je takođe napomenuo da je tim Univerziteta u Kvinslendu dodatno istraživao "efekat vrata".

"Otkrili su da prolazak kroz vrata koja povezuju identične sobe generalno nije uticao na pamćenje - možda zato što nije bilo dovoljno promena u kontekstu da bi se stvorila smislena granica događaja. Tek kada su ovi istraživači ometali volontere istovremenim sekundarnim zadatkom, otvori između identičnih soba uticali su na pamćenje", rekao je on, piše Net.hr

Tim iz Kvinslenda je naveo da je ovo u skladu sa svakodnevnim iskustvom jer, generalno kada smo ometeni, imamo tendenciju da uđemo u sobu i zaboravimo po šta smo došli.

Džaret kaže da studija sugeriše da je "efekat vrata" još značajniji kada dođe do velike promene u kontekstu - na primer, ako idete iz dnevne sobe u baštu.

Kako izbeći "efekat vrata"

Neuronaučnik je rekao da "nova otkrića takođe ukazuju na potencijalni lek", a to je da "pokušate da ostanete fokusirani na svrhu kada prođete kroz vrata".

Iako to može zvučati kao previše posla, Džaret predlaže da umesto toga "uvek možete zapisati šta treba da uradite".

"Ja lično koristim aplikaciju 'Beleške' na telefonu da bih pratio svoje obaveze. Ali čak i sa svim tim zapisanim, ponekad i dalje zapravo ne znam zašto sam otišao u kuhinju da tražim daljinski upravljač za televizor", zaključio je on.

