Potreba za novim terapijama protiv gubitka koštane mase sve je veća, naročito u društvima sa starijim stanovništvom.



Receptor koji prenosi "signale"



Osteoporoza, bolest koja slabi kosti i povećava rizik od preloma, posebno pogađa žene, naročito u starijem životnom dobu i nakon menopauze, kada gustina kostiju prirodno opada.



Zbog ograničenja i mogućih neželjenih efekata postojećih terapija, istraživači već godinama tragaju za novim biološkim metama koje bi mogle da posluže za razvoj efikasnijih lekova.



Jedna od njih mogao bi da bude upravo receptor GPR133, koji pripada široj grupi receptora na površini ćelija zaduženih za prenos signala u organizmu.



Novo istraživanje pokazuje da GPR133 ima ključnu ulogu u izgradnji i održavanju zdravih kostiju.



Kada je rad tog receptora poremećen, kod miševa se već u ranom životnom dobu javlja smanjena gustina kostiju, što podseća na osteoporozu kod ljudi.



Kako prenosi sajt Sajens dejli, pozivajući se na istraživanje Univerziteta u Lajpcigu, naučnici su uspeli da uz pomoć jedinjenja AP503, koje aktivira receptor GPR133, značajno povećaju čvrstinu kostiju i kod zdravih i kod osteoporotičnih miševa.



- Ako je funkcija ovog receptora narušena genetskim promenama, miševi već rano pokazuju znake gubitka koštane mase, slično osteoporozi kod ljudi.



Upotrebom supstance AP503, koja je tek nedavno identifikovana kompjuterski potpomognutim skriningom kao stimulator GPR133, uspeli smo da značajno povećamo čvrstinu kostiju i kod zdravih i kod osteoporotičnih miševa - objasnila je profesorka Ines Libšer, vodeća istraživačica studije sa Instituta za biohemiju "Rudolf Šonhajmer" Medicinskog fakulteta.



Kost nije statična struktura, već tkivo koje se stalno obnavlja.



Ravnoteža osteoblasta i osteoklasta



U tom procesu učestvuju dve glavne vrste ćelija, osteoblasti, koji stvaraju novo koštano tkivo, i osteoklasti, koji razgrađuju staro. Zdrave kosti zavise od ravnoteže između te dve aktivnosti.



Istraživači su utvrdili da GPR133 pomaže u održavanju te ravnoteže. U koštanom tkivu receptor se aktivira kontaktima između susednih ćelija, ali i fizičkim silama poput kretanja i pritiska.



Kada se aktivira, on pojačava rad osteoblasta i istovremeno smanjuje aktivnost osteoklasta.



Rezultat tog procesa su gušće i čvršće kosti, otpornije na oštećenja. Supstanca AP503, prema nalazima istraživanja, oponaša prirodnu aktivaciju receptora i tako podstiče stvaranje nove kosti, dok istovremeno ograničava njeno razlaganje.



To otvara mogućnost da bi u budućnosti mogla da bude razvijena terapija koja ne bi samo usporavala gubitak koštane mase, već bi aktivno pomagala obnovu oslabljenih kostiju.



Takav pristup mogao bi da bude posebno značajan za osobe sa osteoporozom, uključujući žene nakon menopauze.



Značaj ovog otkrića mogao bi da prevaziđe samo zdravlje kostiju. Isti istraživački tim je u ranijim radovima pokazao da aktivacija receptora GPR133 uz pomoć AP503 poboljšava i snagu skeletnih mišića.



- Novo potvrđeno paralelno jačanje kostiju još jednom ukazuje na veliki potencijal koji ovaj receptor ima za medicinsku primenu u populaciji koja stari - navela je doktorka Julijane Leman, glavna autorka studije i istraživačica Instituta.



Novi pravac u lečenju



Očuvanje i mišićne i koštane snage od presudne je važnosti za starije ljude, jer smanjuje rizik od padova, preloma i gubitka samostalnosti.



Terapije koje bi istovremeno delovale na oba sistema mogle bi da donesu značajnu prednost.



Istraživači sada nastavljaju da detaljnije proučavaju i AP503 i receptor GPR133. U toku su projekti koji treba da pokažu kako bi ovaj mehanizam mogao da se primeni i kod drugih oboljenja, kao i da preciznije objasne ulogu receptora u različitim delovima organizma.



Otkriće je rezultat više od deset godina istraživanja na Univerzitetu u Lajpcigu, gde se poseban fokus stavlja na takozvane adhezivne GPCR receptore.



Taj univerzitet je, prema navodima istraživača, postao jedno od međunarodno prepoznatih središta za proučavanje ove oblasti.



Osteoporoza se često naziva tihom bolešću, jer gubitak koštane mase može dugo da protiče bez jasnih simptoma, sve dok ne dođe do preloma.



Upravo zato naučnici smatraju da bi identifikacija receptora GPR133 kao važnog regulatora čvrstine kostiju mogla da otvori potpuno novi pravac u lečenju, piše eKapija.



Iako su potrebna dodatna istraživanja pre nego što AP503 ili slična jedinjenja stignu do ispitivanja na ljudima, rezultati pružaju nadu da bi očuvanje jakih i zdravih kostiju tokom čitavog života jednog dana moglo da postane mnogo dostižnije.

