Dok ga neki hvale kao čudo za kožu i kosu, drugi upozoravaju na visoki nivo zasićenih masti i moguće alergijske reakcije.



Istraživači razotkrivaju mračne strane



Zasićene masti čine oko 90 odsto masnih kiselina u kokosovom ulju, što stručnjaci povezuju s povišenim holesterolom i rizikom od srčanih oboljenja ako se unosi u prevelikim količinama. Osim toga, kod osetljive kože može izazvati iritaciju ili stvaranje mitisera. Nije svaki “zeleni” trend za svakoga.



Prednosti



S druge strane, kokosovo ulje je bogato laurinskom kiselinom koja deluje antibakterijski i antigljivično. Mnogi dermatolozi ga preporučuju kao prirodni balzam za ispucale usne i suvu kožu ruku, a frizeri ga hvale za sjaj i mekoću kose. Njegova gustina pomaže u zadržavanju vlage, što je idealno tokom hladnih meseci kada koža najviše pati.



Kako ga najpametnije koristiti



Evo nekoliko proverenih saveta:

koristiti ga kao maslac za kožu posle tuširanja, dok je telo još vlažno





dodati kašičicu u jutarnji smuti ili ovsene pahuljice umesto drugog ulja





u kulinarstvu birati niske ili srednje temperature prženja kako bi očuvao nutritivne vrednosti

Šta kažu stručnjaci



Nutricionisti preporučuju da dnevni unos zasićenih masti ne prelazi 10 odsto ukupnog kalorijskog unosa, pa je pametno ograničiti kokosovo ulje na jednu do dve kašike dnevno. Ako imate povišen holesterol ili srčane tegobe, konsultujte se s lekarom pre nego što ga uvedete u rutinu, piše Krstarica.



Na kraju, svakodnevno korišćenje kokosovog ulja može biti pravi potez za mamu koja traži prirodnu negu, ali i zamka za one koji ne paze na količinu. Balans je ključ, baš kao u svemu drugom. Kada ga koristite razumno, kokosovo ulje može dodatno podstaći sjaj kože i zdravlje creva.

Ovaj tekst ima informativni karakter i nije stručno lekarsko mišljenje. U vezi sa zdravljem i brigom o zdravlju, konsultovati se sa svojim lekarom.



