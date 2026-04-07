Arhangel Gavrilo javio se Devici Mariji u Nazaretu, pozdravivši je rečima: "Raduj se, blagodatna! Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama!".

Otuda se i Blagovesti smatraju koliko velikim toliko i radosnim praznikom.

Sa ovim događajem, otpočela je istorija spasenja ljudskog roda.

Blagovesti se ubrajaju u red Bogorodičinih praznika, a u crkvenom kalendaru ovaj praznik je označen crvenim slovom.

Blagovesti su jedan od 12 najvećih hrišćanskih praznika i uz Cveti, to je jedini dan kada je dozvoljeno jesti ribu tokom Vaskršnjeg posta.

Međutim, ove godine riba se ne jede na Blagovesti zato što se praznik obeležava u toku Strasne sedmice, već se posti na ulju.

Blagovesti se veoma poštuju, posebno među ženama.

Ovim praznikom, po narodnom kalendaru, završava se zima, pa tek počinje setva jarih žita, orezivanje voćnjaka i vinograda.

Kako se veruje u našem narodu i same ptice tek posle Blagovesti počinju da svijaju gnezda. Veruje se da je od danas do Velikog Petka dobro započeti neki veći posao. Dobar je period i za donošenje važnijih životnih odluka.

