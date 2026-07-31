Iako je mnogi nazivaju "praznom pitom", njen bogat ukus demantuje taj opis. Tajna ovog specijaliteta krije se u tanko razvučenim domaćim korama, obilnom premazu od masti i prelivu od pavlake i belog luka koji joj daje prepoznatljiv šmek.

Ova starinska pita generacijama se priprema u vranjskim domovima, a danas je nezaobilazna na manifestacijama posvećenim tradicionalnoj hrani i gastronomiji Srbije.

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Osnovne informacije

Kuhinja: Tradicionalna srpska kuhinja (Vranje, jug Srbije)

Kategorija: Pite i peciva

Porcije: 8–10

Vreme pripreme: 45 minuta

Vreme odmora testa: 30 minuta

Vreme pečenja: 40–50 minuta

Ukupno vreme: Oko 2 sata

Nivo težine: Srednje zahtevno

Sastojci



Za testo:

1 kg brašna

1 kašičica suvog kvasca

2 kašičice šećera

1 kašičica soli

oko 400 ml mlake vode

Za premazivanje:

oko 300 g otopljene masti

Za preliv:

400 g pavlake

3–4 čena belog luka

prstohvat soli

Kako se pravi vranjska samsa

1. Umesite testo

U većoj posudi pomešajte brašno, suvi kvasac, šećer i so. Postepeno dodajte mlaku vodu i umesite glatko, mekano testo. Mesite nekoliko minuta dok ne postane elastično i prestane da se lepi za ruke.

Oblikujte loptu, pokrijte je čistom kuhinjskom krpom i ostavite da odmara oko 30 minuta.

2. Podelite testo i razvucite kore

Nadošlo testo podelite na jednake jufke. Svaku lagano premažite mašću i ostavite da odmori još desetak minuta kako bi se lakše razvlačila.

Nakon toga razvucite svaku jufku što tanje, gotovo do providnosti, pazeći da se kore ne pocepaju.

3. Oblikujte samsu

Razvučene kore obilno poprskajte otopljenom mašću, zatim ih uvijte u rolnu. Rolne slažite u podmazanu tepsiju, uvijajući ih u spiralu ili jednu pored druge.

Pre pečenja pitu isecite na kocke ili rombove kako bi se kasnije lakše služila.

4. Ispecite do zlatne boje

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 40 do 50 minuta, dok samsa ne dobije lepu zlatnosmeđu boju i hrskavu koricu.

5. Pripremite preliv

Dok se pita peče, pomešajte pavlaku sa sitno izgnječenim ili narendanim belim lukom i dodajte prstohvat soli. Dobro sjedinite sastojke kako bi se ukusi proželi.

6. Posluživanje

Kada izvadite samsu iz rerne, ostavite je nekoliko minuta da odmori. Poslužuje se uz preliv od pavlake i belog luka, koji možete preliti preko cele pite ili servirati posebno, prema želji.

Tajna savršene vranjske samse

Pravi poznavaoci kažu da samsa ne treba da ima nadev jer upravo tanke domaće kore, bogat premaz od masti i jednostavan preliv daju ovom jelu njegov autentičan ukus. Što su kore tanje, a pita hrskavija, rezultat će biti bolji.

Uz čašu domaćeg jogurta ili kiselog mleka, vranjska samsa postaje kompletan obrok koji već decenijama osvaja ljubitelje tradicionalne srpske kuhinje. Ako želite da na trpezu donesete autentičan ukus juga Srbije, ovaj recept je pravi izbor, piše Kurir Stil.

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