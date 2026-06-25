Kremasti sladoled od vanile između tankih, mekanih čokoladnih brauni kora predstavlja savršeni spoj nostalgije i osveženja.

Zašto ćete voleti ovaj recept?

Kombinuje kremasti sladoled od vanile i mekane brauni kore, možete koristiti kupovni ili domaći sladoled, lako se prilagođava dodacima poput mrvica, čokoladnih komadića ili orašastih plodova.

Sladoled sendviči su sinonim za leto, baš kao što su bicikli simbol detinjstva. Podsećaju na bezbrižne dane, igru napolju i slatke poslastice koje se tope na suncu.

Šta je zapravo sladoled sendvič?

Ovo je jednostavan desert koji se sastoji od sloja sladoleda smeštenog između dve mekane čokoladne kore. U ovom receptu koriste se tanke brauni kore i klasičan sladoled od vanile, ali možete eksperimentisati sa drugim ukusima poput jagode, mente sa čokoladom, karamele ili bilo kog drugog omiljenog ukusa.

Nakon zamrzavanja brauni ostaje dovoljno mekan da se lako zagrize, bez istiskivanja sladoleda sa strane. Ako želite još mekšu teksturu, ostavite sendvič na sobnoj temperaturi oko minut pre posluživanja.

Kako napraviti brauni koru?

Za pripremu je potrebna plitka tepsija sa ivicama obložena papirom za pečenje. Testo se razmaže u tankom sloju, ispeče, ohladi i iseče na odgovarajuće dimenzije.

Koji sladoled je najbolji?

Najvažnije je da sladoled bude dovoljno omekšao kako bi mogao ravnomerno da se razmaže preko brauni kore. Ako koristite domaći sladoled, dodatno omekšavanje nije potrebno jer je odmah nakon pripreme dovoljno mekan.

Kod kupovnog sladoleda imajte na umu:

- Premium sladoledi se brže omekšavaju jer sadrže manje stabilizatora.

- Izvadite ga iz zamrzivača oko 15 minuta pre sastavljanja sendviča.

Koja veličina tepsije je idealna?

Najbolje rezultate daje tepsija dimenzija približno 15 x 11 ili 16 x 11 inča (oko 38 x 28 cm). Ako je tepsija manja, testo rasporedite u dve ture. Ako je veća, možete improvizovati pregradu pomoću aluminijumske folije.

Ako želite da desert izgleda još atraktivnije, ivice sendviča možete uvaljati u šarene ili čokoladne mrvice, seckane orašaste plodove ili u šećer, piše Simply recipes.

Ostavljamo vam OVDE još jedan recept idealna za "vrele" dane - rashladite se i uživajte.

Sastojci

Za brauni koru:

- 130 g glatkog brašna;

- 1/4 kašičice praška za pecivo;

- 115 g neslanog putera;

- 115 g čokolade, sitno seckane;

- 1 i po kašičica ekstrakta vanile;

- 1/2 kašičice soli;

- 200 g smeđeg šećera;

- 50 g kristal šećera i,

- dva jajeta.

Za fil:

Oko dva litra sladoleda po izboru (najčešće vanila)



Priprema

1. Pripremite rernu i tepsiju

Zagrejte rernu na 175°C. Podmažite dno tepsije, obložite papirom za pečenje i ostavite višak papira da prelazi preko ivica.

2. Pomešajte suve sastojke.

U manjoj posudi sjedinite brašno i prašak za pecivo.

3. Otopite čokoladu

Na laganoj vatri otopite puter, čokoladu, vanilu i so, neprestano mešajući. Kada se smesa sjedini, sklonite sa vatre.

4. Napravite testo

Dodajte smeđi i beli šećer. Zatim umešajte jaja jedno po jedno. Na kraju dodajte mešavinu brašna i lagano sjedinite.

5. Pecite

Ravnomerno rasporedite testo po tepsiji u tankom sloju. Pecite oko 15 minuta. Površina treba da izgleda suvo, a brauni blago narastao.

6. Ohladite i isecite

Potpuno ohladite koru. Izvadite je pomoću papira za pečenje i prebacite na dasku. Presecite na dve jednake polovine i poravnajte ivice.

7. Pripremite sladoled

Izvadite sladoled iz zamrzivača oko 15 minuta ranije. Treba da bude mekan za mazanje, ali ne i rastopljen.

8. Sastavite sendvič

Na jednu brauni koru ravnomerno rasporedite sladoled. Prekrijte drugom korom. Čvrsto umotajte u plastičnu foliju.

9. Zamrzavanje

Vratite u zamrzivač najmanje dva sata.

10. Sečenje i posluživanje

Izvadite iz zamrzivača i oštrim nožem isecite šest pravougaonih ili 12 kvadratnih sendviča. Svaki pojedinačno umotajte i vratite u zamrzivač do posluživanja.

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