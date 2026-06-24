Idealno je i odabrati recept koji neće zahtevati da uključimo rernu i dodatno zagrejemo svoj životni prostor.

Zato je poslednjih nedelja sve više sladokusnih počelo da pravi viralni limunski tiramisu kolač, osveženu i moderniju verziju kultnog italijanskog klasika koji će vas osvojiti na prvi zalogaj.

Umesto kafe, kakaoa i intenzivnijih aroma, glavnu ulogu u ovom kolaču, očekivano, igra limun.

Njegovu svežinu savršeno dopunjuju maskarpone sir i prozračni šlag, a svaki zalogaj će vas odvesti na obale Mediterana.

Najbolje od svega - priprema traje kratko, a rezultat je kolač koji izgleda kao da je izašao iz poslastičarnice.

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Priprema

U velikoj posudi pomešajte maskarpone sir, šećer u prahu, sok i koru limuna i vanilu.

Sve zajedno mešajte dok ne dobijete glatku i kremastu smesu. U drugoj posudi umutite šlag, a zatim lagano umešajte maskarpone sir.

Veoma je važno mešati polako kako bi smesa ostala prozračna i lagana. Kekse kratko umočite u limunadu - dovoljno je nekoliko sekundi jer previše natopljeni keksovi mogu izgubiti strukturu.

U posudu za serviranje poređajte sloj keksa, sloj kreme, a zatim ponavljajte postupak dok ne potrošite sastojke.

Završite bogatim slojem kreme. Zatim pokrijte desert i ostavite ga u frižideru najmanje četiri sata, idealno preko noći.

Neposredno pre serviranja, pospite tiramisu sveže rendanom korom limuna i dodajte nekoliko listova nane. Ako volite intenzivnije ukuse citrusa, možete dodati i malo limončela u samu kremu. Međutim, čak i bez njega, desert će biti savršeno osvežavajući.

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