Mnogi veruju da ovi sastojci mogu da očiste organizam, ubrzaju metabolizam i pomognu pri mršavljenju. Ipak, nutricionistkinja Raši Čoudhuri ističe da za takve tvrdnje ne postoje naučni dokazi.

Prema njenim rečima, jetra, bubrezi, creva i pluća već prirodno obavljaju proces uklanjanja štetnih materija iz organizma, pa nijedan napitak ne može da preuzme tu ulogu.

Koja je najveća korist aromatizovane vode?

Najveća prednost aromatizovane vode nije detoksikacija, već to što je mnogima ukusnija od obične vode. Zbog toga ljudi često popiju više tečnosti tokom dana, što doprinosi boljoj hidrataciji.

Stručnjaci ističu da nije potrebno mešati veliki broj sastojaka. Dva ili tri sveža dodatka sasvim su dovoljna da vodi daju prijatan ukus.

5 recepata za aromatizovanu vodu

1. Limun i đumbir

Đumbir je poznat po tome što može da ublaži mučninu i olakša varenje, pa mnogima prija nakon obilnijeg obroka.

Sastojci:

sok od jednog limuna

nekoliko tankih kriški limuna

manji komad svežeg đumbira

1 litar vode

Priprema:

Narendajte ili sitno iseckajte đumbir, pa ga dodajte u vodu zajedno sa sokom i kriškama limuna. Ostavite napitak u frižideru nekoliko sati da se ukusi sjedine.

Napomena: Ako imate osetljiv želudac ili vam kisela hrana smeta, koristite manju količinu limuna i đumbira.

2. Seme komorača i nana

Seme komorača tradicionalno se koristi za ublažavanje nadutosti i gasova, dok nana daje osvežavajuću aromu.

Sastojci:

1 kašičica blago izgnječenog semena komorača

šaka svežih listova nane

500 ml vode

Priprema:

Kuvajte seme komorača u vodi tri do četiri minuta. Sklonite sa šporeta, dodajte nanu i ostavite da odstoji još pet minuta. Procedite i poslužite toplo ili rashlađeno.

3. Krastavac i nana

Jedna od najpopularnijih letnjih kombinacija koja vodi daje blag i osvežavajući ukus.

Sastojci:

pola krastavca

nekoliko listova nane

1 litar vode

Priprema:

Krastavac isecite na tanke kolutove, a listove nane blago pritisnite među prstima kako bi oslobodili aromu. Sve stavite u bokal sa vodom i ostavite u frižideru dva do četiri sata.

4. Pomorandža i limun

Idealna kombinacija za ljubitelje citrusnih ukusa.

Sastojci:

1 pomorandža

1 limun

1 litar vode

Priprema:

Dobro operite voće, isecite ga na tanke kolutove i dodajte u vodu. Ostavite da odstoji oko dva sata, a zatim izvadite kriške ili barem uklonite koru kako napitak ne bi postao gorak.

5. Korijander i nana

Osvežavajuća kombinacija koja se tradicionalno pije nakon obroka.

Sastojci:

nekoliko listova nane

nekoliko listova svežeg korijandera ili 1 kašičica izgnječenog semena korijandera

prstohvat soli (po želji)

1 litar vode

Priprema:

Nanu blago pritisnite među prstima, a seme korijandera izgnječite. Sve sastojke dodajte u vodu i ostavite u frižideru dva do četiri sata ili preko noći.

Napomena: Sa solju budite umereni, posebno ako vam je preporučeno da smanjite unos natrijuma.

Koliko dugo aromatizovana voda može da stoji?

Aromatizovanu vodu sa svežim voćem, povrćem i začinskim biljem najbolje je popiti istog dana. Čuvajte je u frižideru, a ako primetite promenu mirisa, ukusa ili izgleda, bacite napitak,piše Stil

Iako voda sa limunom, krastavcem, nanom ili đumbirom neće detoksikovati organizam niti istopiti masne naslage, može biti odličan način da unesete više tečnosti. Kada je reč o hidrataciji, najbolji napitak je onaj koji ćete redovno piti.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: