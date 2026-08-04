Razlog je jednostavan – dok mnoge cvetnice teško podnose letnje vrućine, vinka upravo tada dostiže svoj vrhunac i neprekidno cveta sve do prvih jesenjih mrazeva.

Poreklom je sa Madagaskara, ali se danas gaji širom sveta. U Srbiji se najčešće uzgaja kao jednogodišnja biljka jer ne podnosi niske temperature, piše Lepa & Srecna

Zašto je vinka toliko popularna?

Ova biljka odlično podnosi visoke temperature, kratke periode suše i jako sunce, zbog čega je mnogi nazivaju kraljicom letnjih vrućina. Dok druge biljke tokom leta usporavaju cvetanje, vinka neprestano stvara nove pupoljke.

Njeni sjajni tamnozeleni listovi i cvetovi u beloj, roze, crvenoj, ljubičastoj i dvobojnim nijansama čine je odličnim izborom za saksije, žardinjere, viseće korpe, kamenjare i cvetne bordure.

Kako se pravilno gaji vinka?

Vinka nije zahtevna biljka i uspeva čak i kod početnika.

Najviše voli svetlo mesto, ali joj više prija ako je tokom najtoplijeg dela dana zaštićena od jakog podnevnog sunca. Veoma je osetljiva na hladnoću, pa temperatura ne bi trebalo da bude niža od 17 stepeni.

Najbolje uspeva u rastresitom i dobro dreniranom zemljištu koje ne zadržava višak vode.

Koliko često treba zalivati vinku?

Vinki odgovara umereno zalivanje. Zemlja treba da bude blago vlažna, ali nikako natopljena vodom jer višak vlage može dovesti do truljenja korena.

Tokom velikih letnjih vrućina korisno je povremeno orošavanje, posebno ako se biljka gaji u saksiji ili žardinjeri.

Prihrana je ključ za obilno cvetanje

Ako želite da vinka cveta mesecima, preporučuje se prihrana đubrivom za cvetnice jednom do dva puta nedeljno tokom cele sezone cvetanja.

Redovna prihrana podstiče stvaranje novih pupoljaka i produžava period cvetanja.

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Kako se razmnožava vinka?

Vinka se može razmnožavati semenom ili reznicama.

Setva se obavlja u aprilu ili maju, dok se reznice veoma lako ožiljavaju ako imaju dovoljno toplote i svetlosti. Upravo zbog toga ova biljka važi za jednu od najlakših za razmnožavanje.

Važno upozorenje za vlasnike kućnih ljubimaca i malu decu

Iako je veoma dekorativna, vinka je otrovna biljka. Svi njeni delovi sadrže jedinjenja koja mogu biti štetna ako se progutaju, zbog čega je treba držati van domašaja male dece i kućnih ljubimaca.

Uz malo nege cveta sve do zime

Ako joj obezbedite dovoljno svetlosti, umereno zalivanje i redovnu prihranu, vinka će vas nagraditi raskošnim cvetovima od početka leta pa sve do prvih mrazeva. Upravo zbog svoje otpornosti i dugog perioda cvetanja, jedna je od najboljih biljaka za balkone, terase i bašte.

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