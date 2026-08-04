Stručnjaci upozoravaju da dugotrajan umor može biti i znak zdravstvenih problema, zbog čega ga ne treba ignorisati.

Kvalitet sna važniji je od broja sati

Nije svaki san jednako kvalitetan. Tokom noći organizam prolazi kroz više faza sna, uključujući duboki san i REM fazu, koje su ključne za oporavak tela i mozga.

Ako se često budite tokom noći ili vam je san isprekidan, moguće je da ne provodite dovoljno vremena u fazama koje omogućavaju pravi odmor. Zbog toga se možete osećati umorno čak i nakon osam sati sna.

Stres i anksioznost remete noćni odmor

Stres je jedan od najčešćih razloga lošeg sna. Čak i kada brzo zaspite, napetost može izazvati češća buđenja i plići san.

Stručnjaci savetuju da pre spavanja izbegavate stresne aktivnosti i vreme provedeno pred ekranima, a umesto toga pokušate sa čitanjem, laganim istezanjem ili drugim tehnikama opuštanja.

Zdravstveni problemi mogu biti uzrok umora

Ako se osećaj iscrpljenosti ponavlja nedeljama ili mesecima, trebalo bi da razgovarate sa lekarom. Dugotrajan umor može biti povezan sa različitim zdravstvenim stanjima.

Najčešći uzroci su:

opstruktivna apneja u snu

poremećaji rada štitaste žlezde

anemija

nedostatak gvožđa, vitamina B12 ili vitamina D

depresija i anksiozni poremećaji

sindrom nemirnih nogu

Pravovremena dijagnoza i lečenje često značajno poboljšavaju kvalitet sna i svakodnevno funkcionisanje.

Kasna večera i alkohol mogu pokvariti san

Obilan obrok neposredno pre odlaska na spavanje može usporiti varenje i otežati kvalitetan odmor.

Iako alkohol može pomoći da brže zaspite, on često narušava kvalitet sna tokom druge polovine noći, zbog čega se mnogi bude umorni.

Kofein može delovati satima

Kafa, energetska pića i drugi napici sa kofeinom mogu ostati u organizmu mnogo duže nego što većina ljudi misli.

Ako ih konzumirate u popodnevnim ili večernjim satima, mogu smanjiti kvalitet dubokog sna čak i kada nemate problem da zaspite,piše Lepa & Srecna.

Neredovan raspored spavanja zbunjuje organizam

Odlazak na spavanje i buđenje u različito vreme remete prirodni biološki ritam.

Stručnjaci preporučuju da pokušate da odlazite na spavanje i ustajete u približno isto vreme svakog dana, uključujući vikende.

Telefon pre spavanja nije bezazlen

Mobilni telefoni, tableti i računari emituju plavu svetlost koja može usporiti lučenje melatonina – hormona koji pomaže organizmu da se pripremi za san.

Zbog toga stručnjaci savetuju da ekrane izbegavate najmanje sat vremena pre odlaska na spavanje.

Kada bi trebalo da se javite lekaru?

Ako se uprkos dovoljno sna svakodnevno budite umorni, ako umor traje duže vreme ili vam otežava normalno funkcionisanje, važno je da potražite savet lekara. U mnogim slučajevima uzrok može biti jednostavno rešiv, ali ponekad je upravo hronični umor prvi znak zdravstvenog problema koji zahteva lečenje.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet . Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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