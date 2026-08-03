Prema njegovim rečima, mnogi ljudi provedu godine pokušavajući da ispune očekivanja drugih, dok pritom zanemaruju sopstvene potrebe i želje.

Ako želite da pronađete unutrašnji mir, oslobodite se pritiska okoline i počnete da živite u skladu sa sobom, ovih osam životnih pravila mogu vam pomoći da promenite perspektivu, prenosi Dijana Lazić za Stil

1. Tišina je prilika da čujete sebe

U svakodnevnoj gužvi retko ostaje vreme za trenutke potpune tišine. Čim ostanemo sami, često posegnemo za telefonom ili televizorom.

Litvak ističe da upravo nekoliko minuta provedenih bez spoljašnjih ometanja može pomoći da razlikujete sopstvene želje od onih koje su vam nametnuli drugi.

2. Briga o sebi nije sebičnost

Mnogi su odrasli uz uverenje da je stavljanje sebe na prvo mesto pogrešno. Međutim, Litvak pravi razliku između destruktivne sebičnosti i zdrave brige o sebi.

Osoba koja je iscrpljena i pod stalnim stresom teško može da bude oslonac drugima. Zato su odmor, oporavak i vreme za sebe neophodni, a ne luksuz.

3. Prestanite da se bavite tuđim životima

Tračevi i komentarisanje drugih često služe kao beg od sopstvenih problema.

Umesto toga, Litvak savetuje da obratite pažnju na sopstvene reakcije. Zapitajte se zbog čega vas određena situacija pogađa i šta vam ona govori o vama.

4. Ne morate svima da se dopadnete

Stalna potreba da udovoljite svima dovodi do gubitka ličnih granica.

Litvak smatra da je sasvim u redu da nekome kažete "ne" i prihvatite da vas neće svi razumeti. Tako ostavljate prostor za ljude koji vas prihvataju onakvima kakvi zaista jeste.

5. Stalni umor je važan znak

Ako se svakog jutra budite iscrpljeni, možda problem nije samo u nedostatku sna.

Napravite spisak aktivnosti koje vam daju energiju i onih koje vas iscrpljuju. Takva analiza može otkriti šta treba promeniti kako biste živeli kvalitetnije.

6. Ne odlažite sreću za "jednog dana"

Mnogi čekaju da budu srećni tek kada završe fakultet, kupe stan ili odu u penziju.

Litvak upozorava da je sreća način života, a ne nagrada koja dolazi na kraju puta. Savršen trenutak često nikada ne dođe.

7. Ograničavajuća uverenja vas koče

Misli poput "nisam dovoljno dobar" ili "to nije za mene" često predstavljaju najveću prepreku promenama.

Kada ih prepoznate i preispitate, lakše ćete donositi odluke koje odgovaraju vašim željama, a ne tuđim očekivanjima.

8. Prestanite da dokazujete svoju vrednost drugima

Najvažnije nije da budete savršeni, već da živite u skladu sa sopstvenim vrednostima.

Kada prestanete da tražite potvrdu od drugih ljudi, lakše ćete sačuvati unutrašnji mir i graditi život koji vas zaista ispunjava.

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