Za ovaj trik potrebni su vam samo jedan limun i malo belog alkoholnog sirćeta - sastojci koje gotovo svako već ima u kuhinji. Brojni korisnici tvrde da ova jednostavna kombinacija ne samo da osvežava prostor, već može da pomogne i da pojedini insekti zaobilaze vaš dom.



Priprema je veoma jednostavna. Limun isecite na kolutove ili manje komade, stavite ih na tanjirić, a zatim prelijte belim alkoholnim sirćetom tako da limun bude delimično potopljen. Posudicu potom postavite na prozorsku dasku, blizu ulaznih vrata ili na drugo mesto kroz koje insekti najčešće ulaze u kuću.



Mnogi koji su isprobali ovaj trik kažu da se veoma brzo širi svež citrusni miris koji neutrališe neprijatne mirise u prostoriji, pa dom deluje prijatnije bez upotrebe veštačkih osveživača.

Može li zaista da otera mušice i mrave?

Na internetu se mogu pronaći brojna iskustva ljudi koji tvrde da jaka aroma limuna i sirćeta odbija sitne insekte, pre svega mušice i mrave. Smatra se da intenzivan miris može da im oteža pronalaženje hrane i da ih podstakne da izbegavaju prostor u kojem se nalazi ova mešavina.



Ipak, važno je imati na umu da ovaj trik nije zamena za sredstva namenjena suzbijanju štetočina, posebno ako je reč o većoj najezdi insekata. On može poslužiti kao prirodna dopuna drugim merama održavanja doma.

Zašto mnogi vole ovaj trik?

Pored toga što ne zahteva skupe proizvode, kombinacija limuna i sirćeta predstavlja jednostavan način da prostor dobije svežiji miris. Citrusne note limuna mnogi povezuju sa osećajem čistoće, pa nije iznenađenje što ovaj trik postaje sve popularniji tokom toplih dana.



Osim toga, izbegava se upotreba agresivnih hemikalija i veštačkih mirisa, što je mnogima važan razlog da se odluče upravo za ovakvo prirodno rešenje.

Šta kažu stručnjaci?

Iako su iskustva korisnika uglavnom pozitivna, stručnjaci upozoravaju da za sada ne postoje pouzdani naučni dokazi koji potvrđuju da limun i sirće mogu da uklone alergene iz vazduha ili ublaže simptome alergija, piše Ona.



Takođe, nema dovoljno kvalitetnih istraživanja koja bi potvrdila da ova kombinacija pouzdano odbija insekte u svim situacijama. Zbog toga ovaj trik treba posmatrati kao jednostavan način da prostor prijatnije miriše i eventualno pomogne u smanjenju prisustva pojedinih insekata, ali ne i kao zamenu za redovno provetravanje, održavanje higijene doma ili proverene metode zaštite kada je problem ozbiljniji.



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