Umesto da odmah posegnete za sredstvima iz prodavnice, postoji jednostavan kućni trik koji mnogi koriste tokom leta, a potrebno vam je samo nešto što gotovo svi već imaju u kuhinji.

Limun kao prirodna prepreka za paukove

Limun je poznat po svom intenzivnom mirisu citrusa, koji mnogim insektima i sitnim napastima ne prija. Zbog toga se kora limuna ili sveže kriške često koriste kao prirodan način da se prostor oko prozora učini manje privlačnim za insekte.



Dovoljno je da isečete nekoliko kriški limuna i stavite ih na prozorsku dasku, naročito kod prozora koji često držite otvorenim. Možete koristiti i samo koru limuna, koju možete staviti u malu posudu ili na papirnu podlogu.



Miris citrusa može pomoći da se paukovi ređe zadržavaju u blizini tog mesta, pa se smanjuje mogućnost da uđu u dom. Osim limuna, sličan efekat ljudi često pripisuju i drugim citrusima poput narandže i grejpfruta.

Gde je najbolje staviti limun?

Najbolje mesto za ovaj trik jeste upravo tamo gde paukovi najčešće pronalaze put do unutrašnjosti doma. Prozorska daska je idealna, posebno ako se prozor često otvara tokom večeri ili ranog jutra.



Koru ili kriške limuna možete staviti i kod balkonskih vrata, blizu ulaza ili na druga mesta gde primećujete da se paukovi pojavljuju. Važno je da se limun redovno menja, jer kada se osuši i izgubi miris, efekat će biti slabiji.



Osim što može pomoći u borbi protiv neželjenih gostiju, limun će prostoru dati prijatan i svež miris.

Još nekoliko saveta za manje paukova u kući

Iako limun može biti koristan kao dodatna pomoć, najbolja zaštita je kombinacija nekoliko jednostavnih navika. Komarnici na prozorima jedan su od najefikasnijih načina da sprečite ulazak insekata.



Takođe je važno redovno uklanjati paučinu, čistiti uglove prostorija, prostor iza nameštaja i delove oko prozora. Insekti najčešće biraju mirna i tamnija mesta, gde ih ljudi ređe uznemiravaju, piše Superžena.



Dobro je proveriti i male pukotine oko prozora, vrata i zidova, jer upravo kroz takve otvore lako mogu da pronađu put do doma. Ako ih zatvorite i održavate prostor čistim, mogućnost njihovog pojavljivanja biće manja.



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