Letnja sezona na moru hvata zalet, ali naši najstariji sugrađani već godinama imaju sopstveni kalendar za godišnje odmore.

Srpski penzioneri su postali najpametniji ekonomski stratezi kada je reč o letovanju, a njihovi udarni termini su maj, prva polovina juna i septembar.

Dok porodice sa decom i radno sposobni građani plaćaju paprene cene u julu i avgustu, penzioneri strpljivo čekaju svoje vreme i putuju za dramatično manje novca, piše Kurir.

Zahvaljujući višku slobodnog vremena i fleksibilnosti, penzioneri danas čine stabilan i izuzetno važan deo domaćeg turističkog tržišta. Oni ne zavise od školskih raspusta ili kolektivnih godišnjih odmora, što im omogućava da biraju datume kada su gužve najmanje, a cene najpovoljnije, pa se aranžmani za takozvane senior grupe rasprodaju još u rano proleće.

Kalendar štednje: Maj i septembar kao idealno vreme za punjenje baterija

Apsolutni šampion među terminima za stariju populaciju jeste septembar, dok se druga polovina maja i početak juna nalaze na čvrstom drugom mestu. Finansijska računica je jasna: aranžmani u ovim mesecima su jeftiniji od onih u špicu sezone za neverovatnih 50 do čak 80 odsto. Na primer, paket aranžman sa autobuskim prevozom i 10 noćenja u Grčkoj koji u julu košta 450 evra, u maju ili septembru se može naći za svega 90 do 120 evra.

Pored cene, penzioneri ove mesece biraju i zbog zdravstvenih razloga. Visoke temperature i tropski talasi tokom jula i avgusta predstavljaju ogroman rizik za hronične bolesnike i ljude sa kardiovaskularnim problemima. U maju i septembru sunce je znatno blaže, vazduh je prijatniji, a tople noći omogućavaju duge šetnje pored mora bez straha od toplotnog udara.

Grčka neprikosnoveni vladar: Zašto Halkidiki i Olimpijska regija nemaju konkurenciju

Kada je reč o destinacijama izvan granica naše zemlje, Grčka je i dalje apsolutni i neprikosnoveni broj jedan za srpske penzionere. Najpopularnija su mesta u Olimpijskoj regiji poput Paralije, Leptokarije i Nei Poria, kao i mesta na prvom prstu Halkidikija – Pefkohori, Hanioti i Polihrono.

Ova mesta imaju dugačka šetališta, ravna su i ne zahtevaju naporno penjanje uz brdo, što je starijim ljudima izuzetno važno. Iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija YUTA objašnjavaju da penzioneri iz gradskih sredina u proseku putuju i do dva puta godišnje.

"Jedan odlazak je uglavnom rezervisan za domaće banje i oporavak, a drugi obavezno za more van sezone usled drastično nižih cena", ističu poznavaoci. Grčka nudi idealan balans blizine, cene i gostoprimstva koje naši stariji gosti izuzetno cene.

Kako proći najjeftinije i šta ulazi u "Senior pakete"

Agencije su prepoznale kupovnu moć i specifične potrebe ove grupe turista, pa su razvile posebne "Senior pakete". Ovi aranžmani najčešće obuhvataju autobuski prevoz, smeštaj u studijima blizu plaže, ali i uplaćeno putno zdravstveno osiguranje koje je za starije od 65 godina obično skuplje. Neke agencije nude i organizovanog lekara ili pratioca grupe koji je non-stop na raspolaganju penzionerima.

Još jedna velika ekonomska pogodnost za penzionere u Srbiji jeste mogućnost plaćanja na odloženo. Mnoge turističke agencije nude sklapanje ugovora preko administrativne zabrane, što znači da se rate za letovanje direktno odbijaju od penzije i to na 6, 9 ili čak 12 mesečnih rata. Na taj način, mesečni trošak za more iznosi jedva par hiljada dinara, što je podnošljivo čak i za skromnije srpske penzije.

Regionalne alternative: Crna Gora i Bugarska postaju novi hit

Iako Grčka drži tron, Crna Gora i Bugarska beleže sve veći rast poseta starijih građana iz Srbije. U Crnoj Gori penzioneri najčešće biraju Čanj, Sutomore i Petrovac, i to u prvoj polovini juna ili nakon 10. septembra. Glavna prednost je nepostojanje jezičke barijere, lagodan prevoz vozom ili autobusom, kao i blizina zdravstvenih ustanova ukoliko zatreba medicinska pomoć.

Sa druge strane, Bugarska je izbila na prvo mesto kao najpovoljnija destinacija za "all inclusive" opcije, što privlači penzionere koji ne žele da razmišljaju o kuvanju na odmoru. Regija Burgas i letovalište Sunčev breg nude pristupačne hotele gde stariji ljudi za razuman novac dobijaju pun pansion, bazene i miran odmor bez svakodnevnog odlaska u prodavnicu i trošenja džeparca.

Kada se najviše isplati rezervisati i kako izbeći prevare

Za penzionere koji žele maksimalnu uštedu, stručnjaci savetuju kombinaciju "first minute" i "last minute" ponuda. Rezervacije u januaru i februaru donose popuste i do 40 odsto za predsezonu, dok traženje ponuda oko dve nedelje pre samog polaska u septembru može spustiti cenu smeštaja na apsolutni minimum jer agencije po svaku cenu žele da popune preostala sedišta u autobusima.

Ipak, apelujemo na starije građane da budu oprezni i da aranžmane uplaćuju isključivo kod proverenih turističkih agencija koje poseduju licencu i garanciju putovanja. Jeftine ponude sa sumnjivih Fejsbuk stranica i nepoznatih udruženja često mogu biti prevara. Pre uplate, uvek proverite da li agencija ima otvoren račun, pročitajte iskustva drugih putnika i osigurajte se da vaše zlatne godine provedete u zasluženom miru i odmoru pored mora.

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