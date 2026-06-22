Zbog toga mnogi vlasnici kuća upravo u ovom periodu traže načine da zaštite svoje domove i okućnice. Poslednjih godina veliku pažnju privukao je jednostavan trik koji podrazumeva korišćenje kuglica vate natopljenih eteričnim uljem paprene mente.

Iako stručnjaci upozoravaju da nijedna prirodna metoda nije garancija da će rešiti problem, pojedini ljudi koriste ovaj pristup kao dodatnu preventivnu meru.

Zašto se pominje paprena menta?

Paprena menta ima veoma intenzivan miris koji je mnogima prijatan i osvežavajuć, ali se veruje da pojedinim glodarima može biti odbojan.

Upravo zbog toga neki vlasnici kuća natapaju kuglice vate eteričnim uljem mente i postavljaju ih na mesta za koja smatraju da bi mogla predstavljati ulazne tačke ili prolaze za štetočine.

Najčešće se postavljaju:

- u blizini šupa i garaža,



- oko prostora za odlaganje otpada,



- na terasama i dvorišnim prolazima,



- pored cevi i otvora na pomoćnim objektima.



Važno je naglasiti da naučni dokazi o efikasnosti ovakvih metoda nisu dovoljni da bi se smatrale pouzdanim rešenjem za problem sa glodarima.

Šta zaista privlači pacove?

Stručnjaci ističu da mirisi nisu glavni razlog zbog kog se pacovi pojavljuju u blizini domaćinstava.

Njih prvenstveno privlače tri stvari:



- dostupna hrana,



- izvor vode,



- mesta za skrivanje.



Ako pronađu povoljne uslove, vrlo brzo mogu da se zadrže u blizini kuće.



Zato je prevencija mnogo važnija od bilo kog pojedinačnog trika.

Kako smanjiti rizik od pojave pacova?

Stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih koraka koji mogu pomoći da dvorište bude manje privlačno glodarima.

Dobro zatvorite kante za smeće

Otvorene ili loše zatvorene kante predstavljaju jedan od najčešćih izvora hrane za pacove.



Poklopci bi trebalo da budu čvrsto zatvoreni, naročito tokom toplih meseci.

Ne ostavljajte hranu napolju

Hrana za kućne ljubimce ostavljena tokom noći može privući neželjene posetioce.



Isto važi i za ostatke hrane na terasama ili u dvorištu.

Održavajte uredno zelenilo

Gusto rastinje, visoka trava i neuredni uglovi dvorišta mogu predstavljati idealna skrovišta.



Redovno košenje i održavanje okućnice značajno smanjuju mogućnost naseljavanja glodara.

Zatvorite pukotine i otvore

Pacovi mogu da se provuku kroz iznenađujuće male otvore.



Zbog toga je važno proveriti rupe oko cevi, temelja, garaža i pomoćnih objekata.

Kako prepoznati da imate problem?

Ukoliko se pacovi već nalaze u blizini domaćinstva, obično ostavljaju određene tragove.

Najčešći znakovi uključuju:



- sitan izmet u dvorištu ili objektima,



- tragove glodanja,



- oštećene kese za smeće,



- rupe u zemlji blizu ograda i objekata,



- zvukove grebanja u zidovima ili šupama.



Ako primetite više ovih znakova istovremeno, preporučljivo je reagovati što pre.

Prirodni trikovi mogu biti dodatak, ali ne i zamena za prevenciju

Mirisi poput paprene mente mogu privremeno uticati na ponašanje pojedinih životinja, ali stručnjaci naglašavaju da je najvažnije ukloniti razloge zbog kojih se pacovi uopšte pojavljuju, piše Ona.



Čisto dvorište, pravilno skladištenje otpada, uklanjanje izvora hrane i zatvaranje mogućih ulaza ostaju najefikasniji načini da se smanji verovatnoća da će se ovi nepoželjni gosti zadržati u blizini vašeg doma.



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