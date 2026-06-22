Macut je rekao da Zakon roditelj-negovatelj, kojim je predviđena mesečna naknada od 65.000 dinara za roditelje-negovatelje, jedan od fundamentalnih zakona i dodao da roditelji koji brinu o deci sa posebnim potrebama do sada nisu bili prepoznati.

''To je jedan socijalan zakon koji je izuzetno evropski. Zakon će ući u skupštinu početkom jula, a nadam se da će u oktobru već krenuti realizacija i isplate roditeljima. Ovo je jedno potpuno novo prepoznavanje roditelja u toj izuzetno teškoj ulozi koja zahteva i zaslužuje svako priznanje'', rekao je Macut za RTS.

Na pitanje o kritikama da zakonom nisu obuhvaćeni svi problemi roditelja-negovatelja, Macut je rekao da uvek ima prostora za unapređenje i da budu prepoznati i drugi roditelji i dodao da će se o tome razgovarati.

Naveo je da je u mandatu aktuelne vlade usvojeno nekoliko važnih socijalnih zakona, poput Zakona o Alimentacionom fondu.

Pročitajte OVDE sve o novom povećanju penzije.

Govoreći o najavljenom pojeftinjenju lekova, Macut je rekao očekuje da cene budu snižene već za mesec ili dva i dodao da sledi procedura usvajanja regulative vezane za Republički fond za zdravstveno osiguranje.

''Ubeđen sam da ćemo i pre kraja leta imati smanjene cene. Ne možete sve lekove dati potpuno besplatno, svi lekovi su važni, ali neki su manje, neki malo više važni, pa će smanjenja verovatno ići i do 50 odsto u odnosu na postojeću cenu'', rekao je Macut.

Naveo je da će pojeftinjenje lekova odnositi na sve grupe pacijenata, kao što su oboleli od kardiovaskularnih bolesti, metaboličkih bolesti, dijabetesa, hroničnih bolesti vezivnog tkiva, reumatskih bolesti.

''Imamo 10-11 tih grupa i nadam se da ćemo u svim tim grupama naći prostora da se smanje cene'', rekao je Macut.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.