Lilijan Dronijak, 96-godišnja influenserka koju milioni pratilaca na društvenim mrežama od milošte nazivaju Baka Dronijak, našla se u centru pažnje nakon što je objavila da joj dom za stare preti da će je izbaciti.

Razlog, tvrdi ona, su njene žurke koje krše pravila zajednice. Čitava situacija je izazvala lavinu reakcija, a njen prkosan odgovor je postao viralan.

Upozorenje na buku

U videu objavljenom na TikToku i Instagramu, snimljenom u njenom prepoznatljivom stilu, Dronjak je otkrila da je dobila "formalno upozorenje" od uprave doma.

"Izbacuju me iz spavaonice. Upravo sam dobila ovo pismo. Piše da ću biti izbačena ako ne prestanem da se zabavljam", rekla je u videu, pokazujući pismo kameri.

U pismu, koje je pocepala na snimku, pisalo je: "Pišemo vam jer je bilo mnogo žalbi na buku koja dolazi iz vaše sobe. Žurke nisu dozvoljene i ne možete služiti alkohol drugim stanarima. Ovo je bezbednosni rizik".

Odbor je dodao da, iako podstiču druženje i aktivnosti među stanarima, ne mogu tolerisati "divlje žurke".

Takođe su naveli snimke nadzornih kamera kao dokaz.

"Snimci nadzornih kamera pokazuju ljude kako napuštaju vašu sobu u jedan sat ujutru prošlog utorka", navodi se u obaveštenju.

Pretili su joj da bi "ponovljeni incidenti ove prirode mogli dovesti do ograničenja poseta i korišćenja zajedničkih prostorija i mogli bi dovesti do daljeg preispitivanja vašeg statusa stanara".

"Plaćam 10.500 evra, mogu da radim šta god želim", kazala je ona.

Međutim, Dronijak je reagovala na upozorenje sa potpunom lakoćom, jasno stavivši do znanja da nema nameru da menja svoje navike.

Njen glavni argument bili su visoki troškovi života u studentskom domu, što joj, po njenom mišljenju, daje pravo na određenu količinu slobode.

"Mogu da radim šta god želim. Plaćam 10.500 evra mesečno da živim ovde. Mogu da se zabavljam ako želim", rekla je baka.

"Najteže je kada čovek ostane sam"...ostvaljamo vam OVDE istinitu priču jedne bake, koja i dalje čeka ćerku da se vrate iz inostranstva.

Dodala je da joj te večeri dolaze i prijatelji i da ne planira da se pridržava pravila tišine.

"Pićemo i tračariti. Nije žurka, ali znamo kako da budemo malo glasni. Ne mogu da se obuzdam. Volim da se zabavljam. Ne možete me zaustaviti", dodala je Dronijak.

Verna svojoj reči, sledećeg dana je objavila video sa natpisom: "Mamurluk od sinoćnje žurke", dok se čaša martinija videla u pozadini na njenom komodi, sugerišući da je veče bilo uspešno.

Spor rešen kompromisom Iako je situacija delovala ozbiljno, predstavnik popularne bake potvrdio je časopisu People da se "to zaista dogodilo" i da je problem od tada "rešen sa njenim domom za stare".

Postignut je kompromis: dom će joj dozvoliti da nastavi da ugošćuje goste do kasno, ali joj više neće biti dozvoljeno da im služi alkoholna pića.

Nikada nije javno otkrila ime kuće u Konektikatu u kojoj živi, verovatno iz bezbednosnih razloga.

Cifra od 10.500 evra mesečno koju je pomenula nije neuobičajena. Konektikat je jedna od najskupljih država u SAD za život starijih osoba, što daje težinu njenom argumentu o plaćanju određenog nivoa slobode.

Lilijan Dronijak, koja je započela svoje onlajn putovanje 2019. godine, živi u domu za stare dve godine. Uselila se 2022. godine nakon pada u kojem je slomila nogu, objašnjavajući tada pratiocima:

"Smestili su me u dom. Potrebna mi je pomoć. Ne želim ponovo da padnem", navela je baka, piše People.

Od tada redovno dokumentuje uspone i padove svog društvenog života. Sa svojim duhom i odbijanjem da se povinuje pravilima koja smatra nerazumnim, baka Dronijak nastavlja da živi poslednje poglavlje svog života punim plućima, inspirišući milione i dokazujući da nikada nije kasno za zabavu.

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