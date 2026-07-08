Njena najveća prednost je jednostavna priprema - za ovaj kremasti kolač nisu potrebni ni rerna ni komplikovani postupci. Dovoljno je nekoliko sastojaka, nekoliko minuta rada i malo strpljenja dok se pita ne stegne u frižideru.

Osnova recepta je gotova kora od keksa, zaslađeno kondenzovano mleko, šlag i kesica napitka u prahu sa ukusom po želji. Upravo taj dodatak daje piti prepoznatljivu boju i voćnu aromu, a izbor ukusa može potpuno promeniti karakter deserta.

Najčešće se priprema sa ukusom jagode, ali ljubitelji slatkiša mogu koristiti i limetu, višnju, voćni miks ili bilo koji drugi ukus. Za intenzivniji ukus može se dodati i veća količina praha.

Pročitajte OVDE recept za tiramisu od limuna koji se ne peče.

Tajna savršene kremaste teksture

Iako je recept veoma jednostavan, postoji jedan važan trik. Kondenzovano mleko i prašak za napitak prvo treba dobro sjediniti, a tek onda lagano umešati šlag. Na taj način šlag zadržava svoju vazdušastu strukturu i pita ostaje lagana i kremasta. Ukoliko se svi sastojci pomešaju odjednom, desert može izgubiti svoju nežnu teksturu.

Voće daje završni detalj

Za lepši izgled i dodatnu svežinu, pita se može ukrasiti dodatnim slojem šlaga i svežim voćem koje odgovara izabranom ukusu.

Tako se pita sa ukusom jagode može ukrasiti kriškama jagoda, ona sa limetom kriškama limete, dok se za tropsku varijantu mogu kombinovati pomorandža, višnja i limeta.

Osim što izgleda atraktivno, sveže voće dodatno obogaćuje ukus ovog jednostavnog letnjeg deserta.

Priprema unapred

Ova pita je idealna za pripremu unapred. Može se napraviti nekoliko dana pre posluživanja i čuvati u frižideru do tri dana. Ukoliko se zamrzne, može trajati i do mesec dana.

Najbolje je da se dekoracija šlagom i voćem doda neposredno pre serviranja, kako bi desert izgledao sveže.

Recept za pitu bez pečenja

Sastojci:

- 1 konzerva zaslađenog kondenzovanog mleka (oko 400 g);

- 1 kesica Kool-Aid praha ili drugog voćnog napitka u prahu po izboru;

- 1 pakovanje šlaga (oko 230 g) i,

- 1 gotova kora od graham keksa prečnika oko 23 cm.

Za ukrašavanje (po želji):

- dodatni šlag.

- sveže voće koje odgovara ukusu pite.

Priprema:

U većoj posudi pomešati kondenzovano mleko i prašak za napitak dok se potpuno ne sjedine. Zatim pažljivo umešati šlag, laganim pokretima kako bi smesa ostala prozračna. Dobijeni fil rasporediti preko kore od keksa i staviti u frižider najmanje četiri sata, dok se pita potpuno ne stegne, piše Simply recipes.

Pre služenja dodati šlag i sveže voće po želji, iseći na osam parčadi i poslužiti.

Ovaj jednostavan desert pokazuje da za savršenu letnju poslasticu nisu uvek potrebni komplikovani recepti - ponekad su dovoljna samo četiri sastojka i malo vremena.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.