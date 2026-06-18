Posle višenedeljnih žalbi građana na astronomske cene voća, na beogradskim pijacama konačno su stigle dobre vesti za ljubitelje trešanja. Voće koje je na početku sezone važilo za pravi luksuz i prodavalo se po cenama koje su prelazile i 1.000 dinara za kilogram, sada se na pojedinim mestima može kupiti za svega 160 dinara, piše Telegraf.



Najveće iznenađenje donosi pijaca na Zelenom vencu, gde su prodavci zbog povećane ponude i slabije potražnje bili primorani da značajno koriguju cene. Tako su trešnje, koje su pre samo nekoliko nedelja mnogima bile nedostižne, postale jedno od najpovoljnijih sezonskih voća na tržištu.



Razlika u cenama između pojedinih pijaca i dalje je ogromna. Dok se na povoljnijim lokacijama kilogram može pronaći za 160 do 300 dinara, na pojedinim pijacama u centralnim gradskim opštinama cene i dalje dostižu 500 dinara, pa čak i više za kvalitetnije sorte.



Trgovci objašnjavaju da je ove godine rod bio solidan, ali da su kupci postali oprezniji sa potrošnjom. Rast troškova života i visoke cene drugih namirnica doveli su do toga da mnogi građani pažljivije planiraju kupovinu, zbog čega prodavci sve češće spuštaju cene kako bi rasprodali robu.



Posebno zanimljivo je da se najniže cene često mogu pronaći pred kraj radnog vremena pijace, kada prodavci pokušavaju da prodaju preostalu robu umesto da je vraćaju ili rizikuju kvarenje. Iskusni kupci upravo tada obilaze tezge i neretko uspevaju da pronađu najbolje ponude.



Ekonomisti ističu da su trešnje ove godine postale zanimljiv pokazatelj odnosa ponude i potražnje na tržištu hrane. Na početku sezone ograničena količina i velika zainteresovanost kupaca podigle su cene na rekordne nivoe, dok je kasnije povećana ponuda dovela do naglog pojeftinjenja.



Za potrošače je to dobra vest. Ono što je početkom proleća izgledalo kao luksuz rezervisan za mali broj kupaca danas je ponovo dostupno širokom krugu građana. Ako se trenutni trend nastavi, trešnje bi u narednim nedeljama mogle da budu još pristupačnije, posebno na većim gradskim pijacama i kvantašima.



Za sada, oni koji žele da kupe najjeftinije trešnje u Beogradu trebalo bi da krenu ka Zelenom vencu, gde je cena od oko 160 dinara po kilogramu postala jedna od najprijatnijih ekonomskih vesti ovog leta.



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